Comment les poux se propagent-ils d'une tête à l'autre ?

Aussi effrayant que cela puisse paraître, les poux ne sont pas les grands méchants que l'on croit. « Ils n'ont pas ne serait-ce qu'une partie des caractéristiques que les gens leur attribuent », déclare Richard Pollack, responsable de la santé publique environnementale à l'université d'Harvard. Les poux sont physiquement incapables de sauter, ne volent pas et n'ont pas d'ailes. En réalité, explique Richard Pollack, ils se propagent presque exclusivement par contact direct de tête à tête, et même ce contact est lent et limité. « Le seul moyen pour un pou de se déplacer dans l'air est de le ramasser et de le jeter à travers la pièce. »

Peut-on attraper des poux en partageant une brosse à cheveux, en s'échangeant des chapeaux, des casques ou des écouteurs ? C'est théoriquement possible, mais extrêmement rare, selon David Reed. Des études ont montré que les poux ne se transmettent pas bien par l'intermédiaire de fomites, c'est-à-dire d'objets inanimés tels que les peignes. Même si une brosse à cheveux partagée est utilisée presque immédiatement, ajoute-t-il, « il ne semble pas qu'elle ait un fort potentiel de transmission ». La même logique s'applique aux meubles tels que les sièges de cinéma, les tapis et les bureaux d'écoliers, précise Richard Pollack. Néanmoins, les autorités de santé recommandent de laver les lits, les canapés, le linge de maison, les brosses à cheveux et les vêtements qui ont été exposés aux poux.

Bien que toute personne, quel que soit son âge ou son niveau hygiène, puisse être infectée par des poux, ces insectes s'installent plus fréquemment sur la tête des enfants d'âge de trois à onze ans, qui passent du temps en contact étroit les uns avec les autres. Et contrairement aux poux de corps, les poux de tête sont plus une nuisance qu'une menace pour la santé. Les poux peuvent provoquer une infection localisée si un grattage excessif introduit des bactéries dans une plaie ouverte, mais les insectes eux-mêmes ne transmettent pas de maladies et ne sont pas porteurs d'agents pathogènes pour l'Homme. En revanche, les poux de corps, que l'on trouve généralement chez les personnes vivant dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité, avec un accès limité aux douches et aux vêtements propres, sont des vecteurs courants de maladies bactériennes, notamment le typhus, la fièvre récurrente et la fièvre des tranchées.

Pourtant, les experts s'accordent à dire que les dangers de transmission ne sont plus un motif d'exclusion scolaire pour raisons sanitaires.

Une fois le traitement commencé, les enfants peuvent retourner en classe, même si des lentes (œufs) sont encore visibles. Non seulement les taux de transmission en classe sont faibles mais la théorie actuelle suggère que l'exclusion d'un enfant de l'école peut nuire à son bien-être émotionnel, social et scolaire et qu'elle le stigmatise souvent inutilement.

LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE SONT-ILS EFFICACES ?

Le seul moyen sûr de se débarrasser des poux, selon Richard Pollack, est de se raser la tête. « Sans cheveux, un pou ne peut pas rester sur le cuir chevelu. Il glissera comme un lapin sur une boule de bowling ».

Les coiffures spectaculaires mises à part, la meilleure prévention consiste à éviter le contact direct de tête à tête, même si Pollack affirme que « la grande majorité des gens n'attraperont jamais de poux ». Heureusement, pour les malchanceux, il existe de nombreux traitements efficaces.

La première étape consiste à s'assurer qu'il s'agit bien de poux vivants et rampants, et pas seulement d'œufs. Si c'est le cas, Pollack recommande de lubrifier les cheveux avec un après-shampoing et de les peigner soigneusement à l'aide d'un peigne à poux pour éliminer les insectes et les lentes. Si le premier passage devrait permettre d'éliminer un bon nombre de parasites, il conseille de passer le peigne tous les jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poux vivants. Vous serez sûr qu'il n'y en a plus si vous n'en voyez plus depuis deux semaines. Pour les cheveux difficiles à peigner ou en cas d'infestation persistante, des shampooings ou des lotions en vente libre en pharmacie devraient faire l'affaire.

Les pédiculicides, qui sont des insecticides spécifiques aux poux administrés par voie topique sur le cuir chevelu, agissent en paralysant et en tuant les poux juvéniles et adultes. Les produits à base de pyréthroïde étaient autrefois les insecticides privilégiés, mais au fil du temps, certains poux ont commencé à développer une résistance au médicament, comme l'explique John Clark, professeur émérite de toxicologie à l'université du Massachusetts Amherst. Depuis lors, de nouvelles options sont apparues sur le marché. Le spinosad, par exemple, est l'ingrédient actif de plusieurs pédiculicides courants et est considéré comme un traitement sûr et efficace - pour l'instant. Comme le dit Clark, la course à l'armement contre les poux se poursuivra indéfiniment.

« C'est mathématique », explique-t-il. « Si tout le monde utilise le même produit et que vous l'utilisez plusieurs fois, ce n'est qu'une question de temps avant qu'arrive un pou qui aura une mutation spontanée lui permettant de survivre. »

Pour ceux qui préfèrent éviter les insecticides, Clark recommande les produits contenant des composés de diméthicone, qui étouffent les insectes en interférant avec leur trachée. La diméthicone s'est révélée très sûre et efficace, tuant jusqu'à 90 % des poux vivants et des œufs selon certaines études. La chaleur est une autre option non toxique, bien que Clark recommande la prudence avec les sèche-cheveux grand public, qui « ont tendance à brûler le cuir chevelu avant que les poux ne meurent », dit-il.

Quant aux remèdes maison, les experts appellent à la prudence. Si la mayonnaise et la vaseline peuvent tuer certains poux, elles sont loin d'être aussi efficaces ou durables que les médicaments homologués. Et des substances plus extrêmes, comme le kérosène ou le pétrole, sont un désastre car très toxiques.