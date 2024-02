Fascinantes et dangereuses : ces plantes qui adorent la viande

On pense généralement que les plantes se trouvent en bas de la chaîne alimentaire, explique Laurence Gaume , scientifique au CNRS. Les plantes carnivores, qu’on définit comme capables d’attirer, de capturer et de manger des proies, « défient les règles de la nature grâce à leur capacité stupéfiante de se nourrir d’animaux. »

Les plantes à urne sont l’un des plus grands groupes de cet ensemble éclectique. On les distingue de leurs cousines carnivores, les dionées attrape-mouche, les droséras et les utriculaires, par leur mécanisme de piégeage dangereux : des feuilles modifiées qui se referment pour former un grand trou rempli d’un liquide qui les aide à digérer les petits animaux, en particulier les insectes.