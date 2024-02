Comment savoir si des pierres ou des cristaux ont-été extraits de manière éthique ?

Martina Gutfreund savait qu'il pouvait être difficile de gagner sa vie en extrayant des cristaux. Lors d'un récent voyage dans la région riche en minéraux d'Erongo en Namibie, elle a déboursé un peu plus de 10 000 dollars (soit 9 000 euros) pour 100 kilos de cristaux mélangés comprenant des quartz fumés, des fluorites et des opales hyalites. Elle a tout de même été surprise d’apprendre que cette somme représentait deux ans de salaire pour le propriétaire de la mine et ses ouvriers.

De nombreux vendeurs de cristaux achètent leurs pierres par l'intermédiaire de grossistes intégrés dans des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes. Gutfreund est une exception à ce fonctionnement. Elle vit dans l'Alberta, au Canada, vend des cristaux sur sa boutique Etsy SpiritNectarGems et sait que si elle achète directement auprès de petits exploitants miniers, davantage d'argent restera probablement dans l'économie locale.

« C'est mon code éthique », dit-elle, « mais les personnes qui s'approvisionnent en cristaux ne respectent pas de codes communs. C'est un peu chacun pour soi. »

Le monde des cristaux est, en effet, une zone de non-droit, sans règles qui garantisse une gestion durable et sans étiquette d’approvisionnement éthique pour aider les consommateurs à faire les bons choix. Les pratiques minières vont des petites exploitations artisanales où les travailleurs creusent les roches avec des outils simples, aux grandes mines industrielles où les cristaux constituent un sous-produit d'une autre activité.

Les répercussions sociales de cette activité sont tout aussi variées. Dans certains cas, l’extraction peut stimuler l'économie locale tandis que dans d'autres, elle alimente l'exploitation des travailleurs et même les conflits armés.

Toutefois, les initiés du secteur affirment que, s'ils se soucient de l'origine de leurs pierres, les amateurs de cristaux peuvent prendre certaines mesures, qu'il s'agisse de trouver des vendeurs dignes de confiance ou d'extraire eux-mêmes les cristaux du sol.

LES CONSÉQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Le terme « cristal » englobe les milliers de minéraux inorganiques dont les atomes se réarrangent de façon régulière et répétitive. Les répercussions environnementales et sociales qui découlent du minage varient en fonction de la région et du type de minéral déterré.

Généralement, les experts expliquent que les mines de cristaux ne sont pas aussi nocives que les mines d’or ou de cuivre. Alors que les mines de métaux commerciales s’étendent souvent sur des centaines d’hectares et peuvent descendre sur plus de trente mètres dans le sol, celles de cristaux paraissent beaucoup plus petites. James Zigras, qui dirige Avant Mining, la plus grande entreprise productrice de quartz aux États-Unis, affirme que ses mines les plus grandes mesurent moins d’un hectare et que la plus profonde l’est « d'environ trente-cinq mètres ».

En outre, les méthodes utilisées pour extraire les cristaux sont généralement plus douces que celles utilisées pour l'extraction des métaux car l'objectif est de récupérer des spécimens intacts. On utilise donc des pelles et des burins plutôt que de la dynamite et alors que de nombreux métaux doivent être raffinés à l'aide de produits chimiques agressifs et de processus qui polluent l'air et l'eau, les cristaux sont souvent simplement lavés à l'eau ou à l'acide oxalique.