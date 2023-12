Non, le sucre ne rend pas les enfants hyperactifs

Bonbons, sodas, glaces, sucettes : vos enfants ont probablement déjà mangé ces sucreries.

Mais l'afflux de sucre provoque-t-il réellement l'hyperactivité chez les enfants, comme le croient de nombreux parents ?

L'idée d'un pic d'activité après avoir consommé du sucre a commencé à faire son chemin dans les années 1970, en grande partie grâce au best-seller de l'allergologue pédiatrique Ben Feingold, Why Your Child Is Hyperactive (Pourquoi votre enfant est hyperactif). Dans ce livre, Feingold affirmait, avec peu de preuves à l'appui, que les additifs alimentaires, y compris le sucre, étaient liés à l'excitation des enfants.

Cependant, le lien entre le sucre et l'hyperactivité a depuis été complètement démenti par deux analyses approfondies et très bien évaluées par des pairs, parues en 1994 et 1995.

Selon Mark Corkins, président du comité de nutrition de l'Académie américaine de pédiatrie, les chercheurs s'accordent à dire « qu'il n'y a pas de lien, aucun ».

Et pourtant, le mythe persiste et est plus fort que jamais. Mais alors, pourquoi ?

Réfléchissez aux événements qui sont associés à une forte consommation de sucre, explique Corkins, qui est également professeur au Centre des sciences de la santé de l'Université du Tennessee. « Les fêtes d'anniversaire, les réunions de famille, la période de Noël...». Les sorties à la piscine, les barbecues dans le jardin, les pique-niques au parc, les journées à la plage. Commencez-vous à voir une tendance ?

« Lorsque nous examinons les périodes où les enfants consomment beaucoup de sucre, nous constatons qu'elles sont généralement associées à des périodes d'hyperactivité, même si nous ne leur avons pas donné de sucre », explique-t-il.

En d'autres termes, le fait de se retrouver dans un environnement festif avec des parents et des amis que les enfants ne voient pas forcément tous les jours est en soi un stimulant très puissant.

LA SCIENCE DU SUCRE

Diana Schnee, diététicienne pédiatrique agréée à la Cleveland Clinic Children's dans l'Ohio, dit avoir vu de ses propres yeux des preuves anecdotiques de pic de glucose se transformant en surexcitation.

Cependant, « il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer l'hyperactivité et les changements d'émotions des enfants », poursuit-elle. « L'une d'entre elles est tout simplement qu'il s'agit d'enfants. »

De plus, la consommation d'hydrates de carbone hautement raffinés peut provoquer une inflammation, ce qui peut affecter le comportement de l'enfant, ajoute-t-elle. De même, le fait de ne pas manger suffisamment de fruits ou de légumes peut entraîner une constipation, qui peut également être à l'origine de malaises et de troubles de l'humeur.

Lorsque nous mangeons des glucides, notre corps les décompose en une sorte de sucre dans le sang appelé glucose. Nos organes, tissus et cellules dépendent du glucose comme source d'énergie vitale, ce qui explique en partie pourquoi le régime cétogène est si dangereux.

Bien qu'il existe de nombreux types de sucre alimentaire, les nutritionnistes ont tendance à diviser le sucre alimentaire en deux catégories : le sucre ordinaire, ou naturel, et le sucre ajouté.

« D'accord, les carottes sont un légume. Elles sont riches en bêta-carotène. Mais elles contiennent aussi du sucre naturel », explique Corkins.

Les fruits contiennent également des sucres naturels, appelés fructose, tout comme le lait, qui contient un sucre naturel appelé lactose. Toutefois, Corkins précise qu'il n'y a pas de limite à la quantité de sucres naturels que les enfants devraient consommer quotidiennement. Ce sont plutôt les sucres ajoutés qu'il faut surveiller, car ils peuvent contribuer à des problèmes de santé tels que l'obésité, les caries dentaires, les maladies cardiaques, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la stéatose hépatique.

Dans les pays industrialisés, les principales sources de sucres ajoutés sont les produits transformés, les boissons sucrées et les friandises.

Pour les enfants de moins de deux ans, l'Académie de médecine recommande de ne pas consommer de sucres ajoutés. De même, pour les enfants âgés de sept à dix ans ne devraient pas consommer plus de 24 g de sucres libres par jour (soit six morceaux de sucre) contre 19 g de sucres libres par jour (soit cinq morceaux de sucre) pour les enfants âgés de quatre à six ans.

Pour mettre ces chiffres en perspective, une seule canette de Coca-Cola contient 39 grammes (soit sept morceaux) de sucre.

GOURMANDISE

Avant que vous ne commenciez à culpabiliser parce que vous laissez vos enfants consommer plus de sucre que ce que recommandent les autorités de santé publique, sachez que Mark Corkins et ses collègues sont conscients de l'ampleur de la tâche.

« La plupart des enfants consomment plus de sucres que cela », admet-il.

D'une manière générale, Diana Schee conseille aux parents de lire la liste des ingrédients des produits qu'ils donnent à leurs enfants, et de se rendre compte que le sucre a pour intérêt de satisfaire notre gourmandise, mais avec modération.