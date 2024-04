Chaque grossesse peut ajouter plusieurs mois à votre âge biologique

En comparant ces deux instantanés de l’âge épigénétique de chaque femme, Calen Ryan et son équipe ont calculé l’effet de chaque grossesse supplémentaire survenue au cours des années qui s’étaient écoulées.

« L’âge épigénétique des femmes qui avaient eu plus de grossesses durant ce laps de temps avait davantage changé », affirme-t-il. Chaque grossesse rajoutait deux à trois mois à l’âge biologique de la mère.

Selon Yousin Suh, qui étudie le coût de la reproduction pour le corps humain, les résultats de Calen Ryan constituent une avancée importante dans notre compréhension de la façon dont les grossesses multiples affectent l’âge biologique, car la majorité des recherches existantes ne s’intéressent qu’à une unique grossesse.

Cette nouvelle étude cadre selon elle avec nos connaissances en matière de fécondité élevée : tomber enceinte plusieurs fois peut raccourcir la durée de vie et accroître le risque de contracter des cardiopathies.

UNE RAISON D’ÊTRE OPTIMISTE

Toutefois, Yousin Suh et Calen Ryan s’accordent à dire que ceux qui souhaiteraient devenir parents ne devraient pas désespérer. En effet, il n’est pas certain qu’un âge épigénétique légèrement plus élevé lors de vos années de grossesse conduise à des complications des décennies plus tard.

D’ailleurs, selon Yousin Suh, certaines études suggèrent l’existence d’un « point idéal » en ce qui concerne la fertilité. Par exemple, dans certains cas, une ou deux grossesses peuvent être meilleures qu’aucune, car la grossesse est associée à des risques moindres de contracter certains cancers et le fait d’avoir au moins un enfant est associé à une espérance de vie légèrement plus grande.

Tandis que les scientifiques en apprennent davantage sur le vieillissement et la fertilité, « nous pouvons travailler à identifier les personnes susceptibles d’être les plus exposées », ajoute Calen Ryan, et mettre au point des stratégies pour atténuer les effets négatifs de la grossesse.

Des études récentes indiquent que le coût épigénétique de la grossesse peut varier selon les pays et les cultures, ce qui suggère que le soutien parental et l’accès à la santé jouent un rôle important. Une amélioration de ces deux facteurs pourrait atténuer l’impact de la grossesse sur l’âge épigénétique.

Yousin Suh ajoute qu’il faudra effectuer davantage de recherches pour distinguer les effets de l’éducation d’enfants et ceux de l’accouchement sur l’âge génétique, mais aussi tâcher de savoir si le fardeau de la grossesse est plus important quand les mères sont plus âgées que celles qui ont participé à l’étude.