Découverte : le vortex de déchets du Pacifique Nord grouille de vie

Les scientifiques ont fait appel au nageur de longue distance Benoît Lecomte, qui a nagé du Japon à Hawaï en 2018 pour tenter de devenir la première personne à traverser l'océan Pacifique à la nage. Ses plans ont été contrecarrés lorsqu'un typhon a endommagé son bateau suiveur. Les déchets croisés sur sa route lors de cet exploit lui ont donné l’idée de traverser à la nage le vortex de déchets du Pacifique Nord. Lors d'un voyage de 80 jours en 2019, il a établi le Guinness World Record de la plus longue traversée à la nage du gyre, soit près de 626 kilomètres.

Au cours de cette traversée, l'équipage du voilier I Am Ocean, le bateau suiveur de 20 mètres de long de Benoît Lecomte, a collecté quotidiennement des échantillons de vie et de déchets flottants et a photographié vingt-deux échantillons de neustons. Rebecca Helm et ses collègues se sont servi de simulations informatiques des courants de surface de l'océan pour planifier l'itinéraire de l'expédition et les membres vers des régions où l'on estimait que les débris flottants étaient nombreux.

Avant que Benoît Lecomte et son équipage ne pénètrent dans la zone, les filets du bateau étaient pour la plupart vides. Après y être entrés, « nous avons vu des quantités massives de vie à la surface », explique Rebecca Helm. « Nous avons vu tant de photos de plastique dans le vortex de déchets du Pacifique Nord, mais jamais de photos de vie dans cette zone. »

Selon Mark Gibbons, biologiste marin à l'université du Cap-Occidental à Bellville, en Afrique du Sud, qui n'a pas participé à ces travaux, la plupart des autres plaques de déchets « présentent probablement des schémas similaires en en ce qui concerne l'abondance de neustons si les forces motrices à l'origine de la création de ces plaques sont équivalentes ».

Ces résultats suggèrent qu'il n'est peut-être pas judicieux d'appeler ces vortex « plaques de déchets ». « Il s'agissait et il s'agira toujours d'écosystèmes avant tout », explique Rebecca Helm. « Je n'aime pas l'idée de nommer un endroit en fonction de l'impact que nous avons eu sur lui. Je pense que cela occulte ce qu’il est réellement et la vie incroyable qu’il renferme. »

PASSER AU CRIBLE LES DÉCHETS

Le fait de s'appuyer sur cette expédition pour mener des recherches a ses limites, fait remarquer Mark Gibbons. « Dans des circonstances normales, nous enverrions un grand navire de recherche dans le vortex de déchets du Pacifique Nord et nous prélèverions des échantillons à l'aide de filets, comme ils l'ont fait ici, mais nous les conserverions, stockés et préservés de manière appropriée pour les étudier en laboratoire », explique-t-il. Dans le cadre de cette étude, l'équipage n'a pas été en mesure de conserver les échantillons.

En outre, les neustons sont des organismes fragiles, ce qui limite le nombre d'échantillons que les filets ont pu capturer et que les chercheurs ont pu analyser, explique Mark Gibbons. Enfin, la plupart d’entre eux sont transparents, ce qui les rend difficiles à voir et à capturer, ce qui porte à étudier les organismes de couleur bleu, plus facilement repérables.

« L'une des plus grandes questions qui subsistent est de savoir à quel point le neuston est important pour l'écosystème et le rôle qu’il joue », s'interroge Mark Gibbons.

Les prochaines expéditions pourraient permettre de répondre à cette question, en étudiant par exemple la façon dont la vie présente réagit aux changements de saison. « Atteindre le centre des gyres est coûteux, mais c'est important pour la science », déclare Mark Gibbons. « Nous devrions peut-être installer des bouées équipées de manière appropriée et les surveiller en permanence. »

Les scientifiques commencent à peine à découvrir l'étendue de ces écosystèmes. La manière dont l'accumulation de déchets les a affectés n'est donc pas entièrement comprise. « Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblaient ces écosystèmes avant l'apparition du plastique », explique Rebecca Helm. « Il faudra beaucoup de travail de recherche pour comprendre son impact. »

Le fait que la vie y abonde suggère que les efforts déployés pour prendre au piège les déchets dans ces gyres pourraient causer des dommages inconsidérés. « Traîner d'énormes filets de pêche à la surface pourrait avoir un impact considérable sur la vie qui s'y trouve », explique Rebecca Helm. « Cela pourrait créer un problème bien plus important que celui que nous connaissons déjà avec le plastique ». Il faudrait plutôt s'efforcer d'empêcher ce dernier d’envahir l'océan, poursuit-elle.