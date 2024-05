Devrait-on normaliser le fait de faire chambre à part quand on est en couple ?

À l'époque victorienne, il était de bon ton que les couples dorment ensemble, mais à la fin du 19e siècle, les experts médicaux préconisèrent à nouveau la séparation. Dans son livre A Cultural History of Twin Beds, Hilary Hinds explique que les médecins de l'époque considéraient les lits séparés comme l'option la plus saine. D'éminentes personnalités comme le médecin new-yorkais William Witty Hall et le practicien de la médecine alternative Edwin Bowers ont souligné les avantages des lits individuels pour la santé. En effet, Hall préconisait « un lit individuel dans une grande chambre propre et lumineuse » et Bowers affirmait que « des lits séparés pour chaque dormeur sont aussi nécessaires que des assiettes séparées pour chaque mangeur ».

Dans les années 1920, les lits jumeaux devinrent un symbole de richesse à la mode. Cependant, les années 1950 ont vu un retour en force des lits doubles, car l'ère de l'après-guerre a renforcé le concept de chambre principale, considérant les lits séparés comme le signe d'un mariage défaillant. Aujourd'hui, alors que l'on prend de plus en plus conscience de l'importance du sommeil pour notre santé générale, la tendance aux couchages séparés fait son retour.

CONSEILS POUR GÉRER UN « DIVORCE DU SOMMEIL »

Certains couples pensent que partager un lit renforce la connexion émotionnelle et l'intimité. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas.

Le psychologue du sommeil Dan Ford, directeur clinique de la Better Sleep Clinic en Nouvelle-Zélande, explique qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les couples se sentent plus à l'aise lorsqu'ils dorment seuls. Votre partenaire pourrait ronfler ou souffrir d'insomnie chronique, comme une personne sur dix. « Certains couples ont des horloges biologiques très différentes, ce qui mène à des horaires de sommeil différents, alors ils peuvent trouver plus simple de faire chambre à part plutôt que de déranger le sommeil de l'autre », explique Ford.

Une étude menée par l'université du Michigan a découvert que partager un lit pouvait compromettre la qualité du sommeil, ce qui crée potentiellement des tensions dans un couple. Des chercheurs de l'université de Californie, Berkeley, ont mis en exergue le fait que les couples se disputent davantage après une mauvaise nuit de sommeil.