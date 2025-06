Quelques heures plus tôt, je me suis réveillé dans une ville du Midwest dont on m’a demandé de taire le nom. Et me voilà qui suis ce scientifique d’origine allemande dans le couloir d’un centre de recherche ultrasecret, puis à travers une cour boueuse maculée d’empreintes de bottes. « Lorsque nous avons acheté l’endroit, me précise mon guide, les propriétaires l’utilisaient comme institut de recherche sur l’élevage. » Il m’indique une étable adjacente. « Le bétail se trouvait ici, et les chevaux dans le champ là-bas. Nous avons conservé le même agencement, mais notre objectif est évidemment très différent. »