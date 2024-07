L’eau de rose, remède miracle antioxydant et antirides ? Ce qu'en dit la science

Cependant, peu d'études examinées portaient sur des cellules humaines, ce qui permettrait d'en savoir plus sur l'action de l'eau de rose et d'autres produits dérivés de la rose dans le corps humain et sur la manière dont ils agissent. Pendant ce temps, la majorité des expériences se concentrant sur les cellules humaines a pris place dans le laboratoire et avec des sujets qui n'étaient pas vivants.

« Alors que les études animales nous permettent de savoir si un produit est ou non totalement toxique, les dosages utilisés dans les études animales et les méthodes employées ne sont pas transposables à la vie réelle », explique Lauren Plogh, dermatologue et membre de l'American Academy of Dermatology.

Étant donné que les études citées ont pour la plupart été réalisées sur des cellules animales, et non humaines, il est impossible de dire si les humains ressentiront les mêmes effets s'ils utilisent de l'eau de rose. Par exemple, une étude de 2019 a montré que l'eau de rose protégeait contre les dommages causés à l'ADN chez les rats, et non chez les êtres humains.