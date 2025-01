Les enfants développent de moins en moins leur motricité fine, et c'est un problème

W. Steven Barnett, codirecteur du National Institute for Early Education Research de l’université Rutgers, estime cependant que cette tendance est antérieure à la pandémie. « Ça ne date pas d’hier », révèle-t-il, suggérant que la pandémie pourrait avoir donné un coup d’accélérateur à un problème préexistant.

LES ÉCRANS ÉVINCENT LES ACTIVITÉS PRATIQUES

Le temps passé devant les écrans, qu’il s’agisse de téléphones, de tablettes, de liseuses ou de la télévision, correspond à celui que les enfants ne consacrent pas à bricoler, dessiner et réaliser des constructions. Si apprendre les mathématiques ou créer des œuvres d’art numériques peut être éducatif, ces activités ne travaillent pas au contrôle de la motricité fine auquel contribuent l’écriture, le découpage ou le coloriage.

Les jeux d’extérieur, essentiels au développement de la motricité fine et globale, sont également de moins en moins pratiqués. « Les enfants ne creusent pas, ne cueillent pas de fleurs et ne font pas toutes ces choses intéressantes qu’ils pourraient tout simplement faire par eux-mêmes », déplore W. Steven Barnett.

L’usage de commodités modernes dans l’éducation des enfants a aussi eu un impact sur le développement des compétences, affirme Amy Hornbeck. Les pantalons à taille élastiquée, sans fermeture éclair ou bouton, permettent de gagner du temps les matins chargés et les goûters préemballés d’éviter le désordre, mais ces raccourcis privent les enfants d’occasions de s’exercer à remonter une fermeture éclair, à boutonner un vêtement ou à faire l’usage de couverts.

Les préférences des plus jeunes en matière de jouets ont également évolué, ajoute-t-elle. Les tuiles magnétiques, qui s’assemblent facilement, ont remplacé les puzzles et les blocs de bois, qui exigent patience et précision. Dans trois des quatre classes qu’Amy Hornbeck a observées, pendant trois heures, pas un seul enfant ne s’est aventuré dans l’espace de lecture. « C’est un immense changement », assure-t-elle. « Par le passé, ça n’arrivait jamais que personne ne veuille lire. »

Ceci reflète une tendance plus large : selon les données du Pew Research Center, centre de recherche apolitique, aux États-Unis, les enfants lisent de moins en moins pour s’amuser. Si tourner les pages d’un livre peut sembler une tâche de moindre importance, Amy Hornbeck fait remarquer que, de manière plus générale, la capacité à se concentrer et à suivre des instructions, compétences favorisées par la lecture, est essentielle pour des actions telles que remonter la fermeture éclair d’un manteau ou faire ses lacets.

Ces changements n’affectent pas uniquement le fait de savoir lire et écrire, ils ont également des répercussions sur des compétences telles que la capacité d’attention et de concentration, qui sont indispensables au développement de la motricité fine. « Le niveau de frustration face à des tâches simples est réellement de plus en plus élevé », rapporte Amy Hornbeck. « Cela pousse les enfants à juste vouloir abandonner et à ne pas les faire. »

W. Steven Barnett confirme que le fait pour les enfants de moins en moins parvenir à se concentrer sur une tâche, en particulier si elle nécessite un effort, contribue fortement au retard de motricité fine. Prenons l’exemple des puzzles. En terminer un demande de faire preuve de stratégie, de retourner les pièces, d’essayer et de commettre des erreurs. Amy Hornbeck déclare toutefois : « Beaucoup d’enfants se disent juste “non”. Ils sont habitués à jouer sur un ordinateur qui fait tourner les pièces à leur place. Les tablettes offrent de les assembler de manière beaucoup plus immédiate que dans la vie réelle ».

AMÉLIORER LA MOTRICITÉ FINE

Amy Hornbeck suggère aux parents de chercher des occasions de mettre leurs enfants au défi et d’intégrer aux tâches quotidiennes des activités favorisant le développement la motricité fine. Il peut par exemple s’agir de découper des bons de réduction ou de cuisiner ensemble, de partir à la recherche de « pierres précieuses » sur le chemin de l’école, de verser du liquide dans des tasses ou de presser des éponges dans le bain. Du matériel tel que de la pâte à modeler ou une boîte de crayons de couleur ne s’épuisera pas avant un bon moment.

Il est toutefois nécessaire de savoir que ces activités ne peuvent rivaliser avec un écran. « Vous ferez face à davantage de résistance si vous éteignez la télévision et que vous dites : “maintenant, c’est l’heure de la lecture” », précise Amy Hornbeck. Pour éviter de batailler, lancez d’abord l’activité et ne laissez pas l’écran allumé.