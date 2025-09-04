Cannabis : une nouvelle arme contre les douleurs chroniques

C’est le graal de la recherche sur le soulagement de la douleur : un médicament comparable aux opioïdes les plus forts, mais sans leurs effets secondaires potentiellement dévastateurs. Quand Kaavya Krishna Kumar, alors biophysicienne et spécialiste en biologie structurale à la faculté de médecine de l’université Stanford, a cherché une nouvelle façon d’en développer un, elle savait qu’elle devait miser sur une substance qui frapperait le corps avec une force incroyable. En explorant sur Internet les recoins les plus glauques du forum Reddit, elle a découvert une drogue illégale réputée rendre les gens à la fois très euphoriques et très malades.

Baptisé FUBINACA, ce cannabinoïde de synthèse est une molécule produite en laboratoire pour cibler les mêmes zones du système nerveux que le tétrahydrocannabinol (THC), le principal composé psychoactif du cannabis. Des chimistes clandestins fabriquent ce type de drogues depuis le début des années 2000, quand l’usage récréatif de la marijuana était encore interdit aux États-Unis et que les cannabinoïdes de synthèse ont commencé à s’imposer comme des substituts bon marché et quasi légaux. D’abord souvent sous forme de poudre, ils sont ensuite généralement dissous dans des solvants,

puis pulvérisés sur des supports végétaux vendus sous l’appellation d’« encens » ou de « pot-pourri ». « Impropre à la consommation », peut-on parfois lire sur l’étiquette – une façon d’échapper à la réglementation. Vendus sur le marché parallèle sous des noms tels que « Spice » ou « K2 », ces produits de synthèse ont suscité des inquiétudes en matière de santé publique en raison de leur toxicité et des risques de contamination. Leur composition chimique et leurs concentrations peuvent varier d’un produit à l’autre, avec des effets secondaires allant d’épisodes maniaques à des crises cardiaques.