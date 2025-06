Ce que la fracturation hydraulique inflige à la planète... et à notre santé

L'ESSOR DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

La fracturation hydraulique a été inventée en 1947 et introduite sur le marché en 1949. Les investissements et les avancées techniques ont conduit à un boom de la fracturation hydraulique, ainsi qu’à une croissance significative de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis au début du 21e siècle.

Les défenseurs de la fracturation hydraulique la présentent comme un progrès dans la lutte contre le réchauffement climatique, car la combustion du gaz naturel émet environ deux fois moins de gaz à effet de serre que celle du charbon. Dans son discours sur l’état de l’Union en 2014, l’ancien président Barack Obama affirmait que, « s’il est extrait de manière sûre, [le gaz naturel] est le “carburant de transition” capable d’alimenter notre économie tout en réduisant la pollution au carbone responsable du changement climatique ».

L’Independent Petroleum Association of America, un groupe de pression formé par les producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis, affirme que la fracturation hydraulique « a créé des millions d’emplois aux États-Unis, réduit le prix de l’énergie, amélioré la qualité de l’air… renforcé notre sécurité nationale et transformé les États-Unis en superpuissance énergétique mondiale ». Toutefois, certains reportages suggèrent que les chiffres de création d’emplois ont été exagérés, et qu’après un élan initial, de nombreuses suppressions d’emplois ont suivi en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz – baisse paradoxalement alimentée par le succès même de la fracturation hydraulique.

LES INCONVÉNIENTS

L’un des effets environnementaux les plus importants de la fracturation hydraulique est la quantité de méthane relâchée. Le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone. Une étude de l’Université Cornell publiée en 2019 a établi un lien entre la fracturation hydraulique et l’augmentation rapide du méthane dans l’atmosphère.

D’autres études ont également mis en évidence des problèmes affectant les communautés proches des sites de fracturation hydraulique.

Par exemple, la fracturation hydraulique libère des polluants dans l’air : des flammes de méthane brûlé, des hydrocarbures qui fuient par les interstices dans les puits, et des oxydes d’azote produits par les moteurs diesel utilisés pour faire fonctionner les machines. Ces éléments réagissent ensemble et créent un smog au niveau du sol.

« Nous savons, par exemple, que dans la région de Front Range, au Colorado, le forage pétrolier et gazier produit plus de smog que la circulation automobile... c’est donc la principale source de pollution de l’air », affirme Sandra Steingraber, scientifique principale au sein du Science and Environmental Health Network et cofondatrice de Concerned Health Professionals of New York.

Comme la fracturation hydraulique a lieu en zones rurales, elle y introduit ce que Steingraber appelle un « smog d’allure urbaine ».

Elle souligne que les stations de compression, qui maintiennent la pression du gaz dans les pipelines, sont une source majeure de pollution de l’air. Ces stations fonctionnent avec des moteurs à combustion, émettant des particules fines et des polluants pouvant affecter la santé cardiovasculaire, respiratoire et neurologique des personnes vivant à proximité.

Par ailleurs, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a constaté que la fracturation hydraulique pouvait affecter l’eau potable dans les zones environnantes. Des fuites de produits chimiques de fracturation dans les nappes phréatiques peuvent contaminer l’eau, et le traitement inadéquat des eaux usées issues de la fracturation hydraulique représente aussi une menace pour la santé publique et l’environnement.

Une revue des substances chimiques libérées dans l’air et dans l’eau a identifié 55 substances potentiellement cancérigènes, dont 20 augmentant le risque de leucémie ou de lymphome.

LES EFFETS SANITAIRES

Parmi les conclusions de ces études : En Alberta rurale (Canada), les bébés nés de mères vivant à proximité de sites de fracturation hydraulique présentaient une augmentation des cas de faible poids à la naissance, de naissances prématurées et d’anomalies congénitales graves.

Des données collectées auprès de plus de 15 millions de bénéficiaires de Medicare ont montré que les personnes âgées vivant près des sites de fracturation hydraulique ont un risque plus élevé de décès prématuré que celles vivant dans des zones sans fracturation hydraulique.

Une étude menée en Pennsylvanie a révélé une augmentation de deux à trois fois des cas de leucémie chez les enfants ayant vécu à proximité d’un puits de fracturation hydraulique pendant leur petite enfance ou la grossesse de leur mère.

Le rapport souligne également d’autres effets sanitaires négatifs documentés : aggravation de l’asthme, hausse des hospitalisations, des appels d’ambulance, des passages aux urgences, des problèmes respiratoires auto-déclarés et des éruptions cutanées.