Qu'est-ce que la fièvre d'Oropouche ? Ce virus rare est en train de gagner du terrain

COMMENT LE VIRUS OROPOUCHE SE PROPAGE-T-IL ?

Identifié pour la première fois en 1955, le virus est transmis de personne à personne par un petit insecte appelé Culicoides paraensis, sorte de moucheron piqueur qui se distingue des moustiques, et vit partout dans le monde, en particulier dans les zones rurales. Leur taille minuscule leur a valu le surnom d'« invisibles ». Ils mesurent à peine 3 mm et laissent derrière eux de petites marques rouges de la même taille. « Parfois, ce moucheron vous pique et vous ne vous en rendez pas compte », explique de Souza. « Vous ne le voyez pas car c’est très rapide. »

Mais lorsque ces moucherons piquent, même si la marque est minuscule et invisible, ils peuvent transmettre le virus Oropouche aux humains ou à d’autres animaux. Dans les zones de forêt tropicale où le virus était autrefois confiné, les moucherons attrapent et propagent le virus parmi les primates, les oiseaux et d’autres mammifères comme les paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) — ce qui explique pourquoi on appelle parfois la fièvre Oropouche la « fièvre du paresseux ».

Maintenant que le virus se propage en dehors de sa zone habituelle, les scientifiques étudient d’autres modes de transmission possibles. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains cherchent à déterminer si les moustiques peuvent eux aussi transporter le virus. On a longtemps supposé que ces suceurs de sang étaient des vecteurs, mais des recherches récentes suggèrent que leur potentiel de transmission est faible. Et, bien que le virus ait été détecté dans le sperme, aucun cas confirmé de transmission sexuelle n’a été rapporté. Pour l’instant, les « invisibles » restent les principaux suspects.

COMMENT LE VIRUS A-T-IL VOYAGÉ ?

Ces dernières années, l’aptitude des minuscules insectes à disséminer le virus pourrait avoir été favorisée par une multitude de facteurs. D’abord, les souches précédentes de l’Oropouche ont muté pour former une version plus efficace et plus rapide à infecter les cellules. Les nouvelles souches semblent capables d’échapper aux anticorps neutralisants, qui aident à combattre le virus dans le cadre de la réponse immunitaire de l’organisme. « Cela signifie que les personnes précédemment infectées en Amazonie pourraient être susceptibles d’être réinfectées par les nouvelles souches », explique de Souza.

La déforestation pourrait également être un facteur clé dans la propagation accrue du virus. Dans la plus grande forêt tropicale du monde, le phénomène est loin d’être rare, poussant les animaux de l’Amazonie, y compris les moucherons, à se rapprocher des zones d’activité humaine à mesure que leur habitat se réduit. « Ces insectes ont besoin de sang », souligne William de Souza. « Vous pouvez prendre le sang d’autres animaux, mais si ces animaux ne sont pas présents, ils prendront le sang des humains, et s’ils le prennent chez les humains, ils infecteront les humains. »

Parallèlement à cela, le changement climatique pourrait aider ces moucherons à s’étendre au-delà de leurs zones habituelles, car l’augmentation des températures et des précipitations rend davantage de régions du monde propices à leur reproduction. En poussant les insectes vers de nouvelles zones, le changement climatique pourrait accroître leur contact avec les zones urbaines, qui, pour l’instant, comptent moins de moucherons.

Comme pour de nombreux virus, la propagation de l’Oropouche est également largement influencée par les voyages. Des humains infectés peuvent se déplacer vers d’autres régions sans même savoir qu’ils sont malades, emportant le virus avec eux et, s’ils arrivent dans une zone où les moucherons sont présents, déclenchant un cycle de transmission locale.

QUI SONT LES PERSONNES À RISQUE ?

Depuis l’épidémie de 2023, la Floride a enregistré la grande majorité des cas d’Oropouche aux États-Unis. L’année dernière, l’État a signalé 103 cas sur un total de 108 recensés dans tout le pays.

Mais même si ces insectes invisibles prospèrent dans le climat humide de Floride, aucune des personnes atteintes n’est originaire des États-Unis, explique Sarah Guagliardo, épidémiologiste à la Division des maladies à transmission vectorielle des CDC. « C’est en réalité lié aux modes de déplacement », dit-elle. « La grande majorité des cas détectés ici concernent des personnes qui ont voyagé à Cuba puis sont revenues en Floride. L’année dernière, Cuba a connu une flambée épidémique très intense. Mais aucune transmission locale n’a été détectée en Floride. » Les cas détectés au Royaume-Uni cette année sont, de la même manière, liés à des voyages au Brésil.

Cela ne signifie pas que les moucherons de Floride (ou même les moustiques) ne pourraient pas transmettre le virus à l’avenir, mais, en l'état actuel des connaissances scientifiques, ce n'est pas encore le cas. Pour s’assurer que la situation reste sous contrôle, la meilleure méthode consiste à éviter le contact avec les insectes. « Ne pas se faire infecter dès le départ contribue énormément à la santé publique et permet de s’assurer que le virus Oropouche ne devienne pas incontrôlable », affirme Sarah Guagliardo.

Éviter les insectes à cette période de l’année est un défi, mais cela peut grandement limiter la propagation du virus. Sarah Guagliardo recommande de porter des manches longues et d’utiliser un répulsif homologué par un établissement public à caractère administratif (EPA) pour prévenir les piqûres. Les moustiquaires peuvent également être utiles, mais il faut garder à l’esprit que les moucherons sont beaucoup plus petits que les moustiques, souligne William de Souza, et que toutes les moustiquaires ne sont donc pas adaptées.

SYMPTÔMES ET TRAITEMENTS

Le virus Oropouche n'est mortel que dans des cas extrêmement rares et provoque rarement des problèmes de santé persistants. Dans la majorité des cas symptomatiques, les patients peuvent présenter de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et des douleurs articulaires.

« Lors de la surveillance de l’épidémie de 2024, je pense que ce qui nous a inquiétés, c’est que les premiers décès liés à l’Oropouche ont été signalés au Brésil, ainsi que des décès fœtaux et des malformations congénitales chez des nouveau-nés dont les mères étaient infectées », explique Guagliardo. « Nous savons également depuis un certain temps que l’infection peut provoquer des affections neurologiques sévères, comme la méningite et l’encéphalite, bien que cela reste extrêmement rare. »

Il n’existe aucun traitement ni vaccin contre le virus à ce jour, mais les autorités de santé recommandent de consulter un médecin si vous présentez des symptômes, en particulier après un voyage dans une zone où la prévalence de l’Oropouche est élevée. Les symptômes durent généralement un peu plus d’une semaine, et le virus peut rester transmissible pendant plusieurs jours après leur disparition.