Les traumatismes peuvent-ils se transmettre par les gènes ?

De nouveaux éléments suggèrent que les effets d’un traumatisme (guerre, génocide, abus, facteurs environnementaux…) pourraient se transmettre génétiquement d’une génération à la suivante.

L’épigénétique est l’étude de la façon dont les gènes s’activent et s’inhibent. Ce processus moléculaire, que l’on appelle « expression génique », stimule l’activité de certains gènes et en réduit d’autres au silence par l’ajout et par le retrait de marqueurs chimiques (des groupes méthyles) sur les gènes. De multitples études ont déjà suggéré qu’il pouvait s’agir d’un mécanisme par lequel le traumatisme d’un parent pourrait se trouver imprimé dans les gènes de sa descendance ; les effets épigénétiques pourraient d’ailleurs être multigénérationnels.

Ce champ « touche à toutes les questions que l’humanité se pose depuis qu’elle parcourt cette planète », affirme Moshe Szyf, professeur de pharmacologie à l’Université McGill. « À quel point notre destinée est-elle prédéterminée ? Quelle part contrôlons-nous ? »

Pour certaines personnes, l’idée que nous puissions porter l’héritage d’un traumatisme est logique, car cela valide le sentiment qu’elles ont d’être plus que la somme de leurs expériences.

« Si vous avez l’impression d’avoir été affecté par un événement on ne peut plus traumatique, difficile, bouleversant dont votre mère ou votre père a fait l’expérience, eh bien il y a une raison à cela », explique Rachel Yehuda, professeure de psychiatrie et de neurosciences des traumatismes au Mount Sinai, à New York. Selon ses dires, ses recherches attirent l’attention sur un petit « signal » épigénétique qui montre qu’une expérience bouleversante ne « disparaît pas quand vous mourez ». « Elle vous survit sous une certaine forme. »

Pour comprendre comment le traumatisme émotionnel peut transcender les générations, il est bon de penser à la distinction entre génome (c’est-à-dire l’ensemble de l’ADN présent dans le corps) et l’épigénome. Isabelle Mansuy, professeure de neuroépigénétique à l’Université de Zürich, compare cela à la différence entre software et hardware, entre logiciel et matériel informatique. Vous avez besoin du « hardware » du génome pour fonctionner. Mais c’est le « software » épigénétique qui dit aux gènes du génome comment fonctionner.

« En permanence, dans chaque cellule, à chaque instant, l’épigénome change », révèle-t-elle. Il réagit à toutes sortes de facteurs environnementaux, des expositions chimiques aux déficits nutritionnels. L’épigénome détermine quels gènes seront activés à un moment donné et lesquels demeureront inhibés.

SANTÉ MENTALE DANS LA GÉNÉRATION QUI SUIT LE TRAUMATISME

Rachel Yehuda a découvert un marqueur épigénétique chez les rescapés de la Shoah et chez leurs descendants, un groupe plus exposé aux problèmes de santé mentale. En 2015, elle a évalué trente-deux rescapés ainsi que leurs enfants adultes en examinant le gène FKBP5, un gène associé à l’anxiété et à d’autres troubles mentaux.

En extrayant de l’ADN d’échantillons sanguins, l’équipe a identifié des changements épigénétiques dans la même région du gène chez les rescapés et chez leurs enfants ; mais ces modifications étaient absentes dans l’ADN d’un petit groupe de parents juifs et de leur descendance vivant en dehors de l’Europe et n’ayant pas vécu la Shoah.

Dans une étude ultérieure publiée en 2020, Rachel Yehuda a examiné une cohorte plus importante de sujets et s’est intéressée à des variables telles que le sexe et l’âge du parent durant la Shoah. Elle a alors scruté la méthylation de l’ADN, l’une des méthodes que l’épigénome utilise pour activer ou inhiber des gènes. La méthylation de l’ADN ajoute généralement un marqueur chimique à l’ADN ; la déméthylation le retire.

Rachel Yehuda a découvert que le taux de déméthylation de l’ADN dans le gène FKBP5 était plus faible chez les enfants dont la mère avait survécu à la Shoah que chez les Juifs du groupe témoin dont les parents n’avaient pas connu la Shoah. Certaines études ont associé une réduction de la méthylation de l’ADN sur le gène FKBP5 à un risque accru de troubles tels que le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) chez l’adulte. Les résultats suggéraient que le traumatisme d’une mère, même s’il s’était produit durant l’enfance, pouvait donner lieu à des changements épigénétiques dans l’ADN contenus dans ses ovules et ainsi avoir une influence sur la santé mentale de ses enfants.

Une étude de 2019 portant sur des vétérans australiens masculins de la guerre du Vietnam fournit des pistes supplémentaires quant à la façon dont le traumatisme peut transcender les générations.

Des chercheurs ont pisté les différences de méthylation dans l’ADN contenu dans le sperme de vétérans souffrant de SSPT et l’ont comparé à l’ADN de ceux n’étant pas atteint de ce trouble. Dix régions de l’ADN des vétérans souffrant de SSPT présentaient des schémas de méthylation différents par rapport à l’ADN de vétérans sans SSPT. Les changements étaient présents sur neuf gènes différents associés à des troubles psychiatriques comme le SSPT.

D’après l’étude, les schémas de méthylation chez les vétérans atteints de SSPT étaient liés à des problèmes de santé mentale diagnostiqués à leurs enfants. Dans leurs résultats, les chercheurs identifient également un unique schéma de modifications génétiques susceptible d’être hérité, « en particulier [des modifications] associés à la réaction de stress », selon Divya Mehta, enseignante-chercheuse à l’Université technologique du Queensland, en Australie.

SYMPTÔMES TRAUMATIQUES CHEZ LES PARENTS ET LEUR DESCENDANCE

Étant donné la longue durée de vie des humains et leur longue période de gestation, il est bien plus commode pour les chercheurs de s’intéresser aux traumatismes hérités chez les souris ou chez les rats, qui donnent plusieurs portées par an. Dans une série d’expériences visant à comprendre comment les animaux sont susceptibles de transmettre des informations concernant un traumatisme ancestral à leur descendance, Brian Dias, maître de conférences membre du Programme de développement neuroscientifique et neurogénétique de l’Université de Californie du Sud, a exposé des souris à un composé chimique à l’odeur semblable à celle des fleurs de cerisier et conjuguait cette odeur à une légère décharge électrique.

Les souris, naturellement, apprenaient à craindre l’odeur. Les deux générations suivantes de souris sursautaient lorsqu’elles sentaient l’odeur alors même qu’elles n’y avaient jamais été exposées. Brian Dias a par la suite répété l’expérience avec un autre composé chimique sentant l’amande. Cette fois-ci, un sous-groupe de souris a été soumis à la combinaison odeur / décharge ; et par la suite, on l’a exposé à l’odeur sans administrer la décharge. Avec le temps, ces souris n’interprétaient plus l’odeur comme une menace. Leur progéniture ne craignait plus l’odeur non plus.

Le mot « héritage » ne veut pas dire ici que les enfants présenteront toujours les mêmes signes de traumatisme que les parents. Dans plusieurs études, Isabelle Mansuy a enquêté sur les effets épigénétiques causés par la séparation, chez les souris, des mères et de leurs petits ; les mères ayant également été exposées à des facteurs de stress durant les séparations.

Comment un facteur de stress tel que la séparation de la mère pouvait-il déclencher des changements épigénétiques chez les petits ? Nous ne le savons pas exactement, reconnaît-elle. Le mécanisme liant le stress à l’épigénome dans le cerveau et dans certaines cellules « n’est pas bien compris ».