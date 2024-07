Tous les adolescents sont anxieux... et c'est normal

Les endorphines sont libérées par l’activité physique, par un divertissement comme de la musique ou un film, mais aussi par le rire. Le contact physique comme les étreintes, les embrassades ou les rapports sexuels sont autant de déclencheurs infaillibles de la libération d’ocytocine. Il a également été démontré que le fait de participer à une conversation, de rendre service ou d’interagir avec un animal provoquait une libération d'ocytocine.

Pour bénéficier des avantages des techniques et stratégies de gestion de l’anxiété, les enfants et adolescents ont toutefois besoin de référents, rappelle Ariane Hébert : le rôle du parent devient celui de tuteur et de modèle dans l'application de ces stratégies. « Dans une perspective préventive, il est crucial d'être prévisible et bienveillant, de fixer des objectifs clairs, et de nourrir le sentiment d'appartenance ainsi que l'estime personnelle de l'enfant afin de créer des conditions de développement optimales. » Elle juge par ailleurs tout aussi essentiel d'apprendre aux enfants à confronter leurs pensées anxieuses et à les remplacer par des pensées plus aidantes.

UNE NOUVELLE ÉMOTION ?

Si l’adolescence est synonyme d’un pic de l’anxiété, les premiers signes peuvent apparaître dès le plus jeune âge, généralement entre quatre et six ans, même dans un environnement stable, c'est-à-dire sans violence intra-familiale ou scolaire et sans stress traumatique.

« Parmi les signes et symptômes les plus courants, on observe des changements brusques de comportement tels que l’agitation, l'irritabilité, et des accès de colère intenses. Les enfants peuvent également éprouver des difficultés de concentration ou de mémoire, des modifications d’appétit, une propension à la fatigue rapide, ainsi que des défis dans l’établissement de relations sociales, préférant souvent la solitude et ayant des difficultés à s’exprimer en public » énumère Ariane Hébert. « Sur le plan physique, ils peuvent se plaindre de maux de ventre, de maux de tête ou ressentir une tension musculaire. Les troubles du sommeil sont aussi fréquents. En outre, ils peuvent rechercher constamment l'assurance de leurs parents, préférant rester près d'eux ou posant des questions de manière répétée. »

Paul Ekman, psychologue américain et l’un des spécialistes les plus influents dans l’étude des émotions, a élaboré en 1973 la théorie des six émotions primaires universelles : la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère et la surprise. Une théorie remise en question en 2017 par des psychologues de l'Université de Californie à Berkeley, qui ont identifié vingt-sept catégories distinctes permettant de décrire « toute la palette des émotions qui colorent notre monde intérieur » : Admiration, Adoration, Appréciation esthétique, Amusement, Colère, Anxiété, Émerveillement, Malaise (embarras), Ennui, Calme (sérénité), Confusion, Envie (craving), Dégoût, Douleur empathique, Intérêt étonné, intrigué, Excitation (stimulation, montée d'adrénaline), Peur, Horreur, Intérêt, Joie, Nostalgie, Soulagement, Romance, Tristesse, Satisfaction, Désir sexuel, Surprise.

Si toutes les émotions ne coexistent pas nécessairement dès l’enfance, certaines sont déjà installées, et selon les expériences que l’enfant vivra et son entourage direct, elles pourront évoluer ou s’intensifier.

« Dès la naissance, les enfants commencent à développer leurs capacités à ressentir et à exprimer différentes émotions : leur jardin est une terre fertile prête à accueillir une multitude de graines. Les premières graines plantées sont souvent celles liées à des besoins fondamentaux tels que la faim, le confort et la sécurité » image Ariane Hébert. « À mesure que l'enfant grandit, de nouvelles graines d'émotions plus complexes, comme la fierté, la honte, la culpabilité et l'embarras, sont plantées. Chaque expérience personnelle, chaque interaction avec l'entourage aide ces graines à germer et à s'épanouir. »