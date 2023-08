Que se passe-t-il dans votre corps quand il est soumis à une chaleur extrême ?

L'ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR

L'épuisement par la chaleur survient lorsque l'organisme, malgré ses efforts, ne parvient plus à maintenir sa température normale de 37 °C. Au cours de cet épisode, celle-ci peut grimper jusqu’à presque 39 °C. Les symptômes qui en découlent sont bien plus graves que des crampes musculaires.

Certains résultent des efforts toujours plus frénétiques réalisés par l'organisme pour abaisser sa température : la transpiration s'intensifie et la production d'urine diminue afin d'accumuler des liquides. Une fatigue intense, voire un évanouissement, survient pour forcer le corps à se reposer. « Si vous travaillez dur dans un environnement chaud, vous produisez beaucoup de chaleur corporelle en plus de la chaleur ambiante. Si vous enlevez l'un de ces facteurs, votre corps ne sera pas aussi chaud », explique W. Jon Williams.

En outre, les électrolytes s'épuisent de plus en plus, ce qui provoque des maux de tête et des vertiges. Quant à la température corporelle élevée, elle favorise les nausées et l'irritabilité.

Pour traiter l'épuisement par la chaleur, il est nécessaire de se rendre immédiatement dans un endroit frais, idéalement climatisé, de boire de l'eau à petites gorgées et d’abaisser rapidement la température du corps en prenant une douche ou un bain tiède, ou en plaçant des poches de glace sur la poitrine. Lors de nombreux tournois sportifs universitaires en Floride, des bacs de glace sont prêts à l'emploi au cas où une des personnes participant aurait trop chaud et ressentirait le besoin de se rafraîchir, explique Kristopher Paultre.

Une fois la température corporelle rétablie, la plupart des gens n'ont pas besoin de soins médicaux. En revanche, il est recommandé pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires de se rendre aux urgences pour s'assurer qu'aucun dommage n’a été causé, préconise W. Jon Williams.

Une personne sur dix qui en souffre, que ce soit parce qu'elle continue son activité physique ou parce que les circonstances l'empêchent d’y remédier, voit son état s'aggraver rapidement. L’épuisement par la chaleur se transforme alors en coup de chaleur, explique W. Jon Williams.

LE COUP DE CHALEUR

Le coup de chaleur survient lorsque l'organisme ne peut plus contrôler sa température interne qui atteint les 40 °C ou plus. La peau devient rouge et chaude au toucher et le corps ne transpire plus. « À ce stade, il a cessé d'essayer de se refroidir. Il a abandonné », explique Kristopher Paultre.

Cet état est si grave qu'il tue jusqu'à 65 % des personnes qui en sont atteintes. Les cas classiques sont les personnes âgées sans climatisation qui décèdent après des jours de chaleur et d'humidité incessantes et les enfants laissés dans des voitures fermées qui succombent en quelques minutes.

Les personnes travaillant à l’extérieur et les sportifs sont victimes d'un coup de chaleur lié à l'effort. Dans ce cas, le corps, contraint de choisir entre faire fonctionner le cœur et les muscles ou abaisser la température corporelle élevée, donne généralement la priorité à la première fonction. Les hommes, plus susceptibles de travailler à l'extérieur, représentent plus des deux tiers des décès dus à la chaleur aux États-Unis. La vague de chaleur qui a frappé l'Europe l'été dernier a tué 61 000 personnes, pour la plupart des hommes jeunes et des femmes âgées, selon de récentes conclusions formulées par des scientifiques.

Les températures corporelles élevées affectent le système nerveux central, provoquant des délires, des crises d'épilepsie et, souvent, une perte de conscience. Des caillots se forment dans le système cardiovasculaire et l'inflammation se propage dans tout le corps, endommageant les reins, le cœur et d'autres organes.

Lorsque quelqu’un est victime d'un coup de chaleur, il est incapable de se prendre lui-même en charge. Il ne survit que si les personnes présentes appellent les secours, l'éloigne de la chaleur et le refroidit avec de la glace et/ou de l'eau froide. Il n'est pas judicieux de le forcer à boire, précise W. Jon Williams, car les niveaux de liquide doivent être évalués par des professionnels de santé. Les personnes qui s'en sortent souffrent souvent de lésions permanentes.

« Une personne victime d'un coup de chaleur passera un long moment à l'hôpital », explique W. Jon Williams. De plus, son corps aura probablement des difficultés à réguler sa température pendant des mois, voire plus longtemps, il sera donc encore plus essentiel pour elle de se protéger de la chaleur à l’avenir.

COMMENT SE PRÉMUNIR