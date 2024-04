Découverte d’un ichthyosaure géant de 25 mètres de long

DES MÂCHOIRES GÉANTES

Les scientifiques auront besoin d’autres fossiles pour déterminer exactement ce qui différenciait Ichthyotitan des autres ichtyosaures. En attendant, la nouvelle espèce offre une nouvelle image de la vie à une époque et dans une région du monde où l’on n’avait jusqu’ici jamais découvert de tels géants.

« Le nouveau fossile date de la toute dernière partie de la période triasique, connue pour être une boîte noire pour les fossiles d’ichthyosaures », déclare Neil Kelley, paléontologue à l’université Vanderbilt, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. Tous les autres ichthyosaures géants découverts auparavant ont été retrouvés dans des roches plus anciennes en Amérique du Nord et en Asie, ce qui augmente la probabilité qu’Ichthyotitan soit une toute nouvelle espèce.

Même s’il ne fait aucun doute que l’animal était de taille gigantesque à en croire les os de sa mâchoire longs de deux mètres, les paléontologues appellent à la prudence quant aux dimensions exactes d’Ichthyotitan. À ce jour, on ne dispose que de deux os du reptile : des os appelés « surangulaires » qui forment une partie de la mâchoire inférieure. Si Ichthyotitan avait des proportions similaires à celles d’autres ichthyosaures géants découverts ailleurs dans le monde comme Shonisaurus, découvert dans le sud-ouest des États-Unis, l’animal aurait dépassé les 25 mètres de long et aurait été d’une taille comparable à celle d’un rorqual commun.

Il peut paraître étrange qu’un animal aussi grand ne laisse derrière lui que des restes aussi dérisoires, mais il est difficile de découvrir des fossiles complets d’ichthyosaures géants. « Cela pourrait être dû à leur écologie et à l’endroit où ils vivaient en haute mer », explique Lomax, en fonction de quoi le corps de ces créatures pourrait avoir été exposé plus longtemps aux charognards. On trouve même sur l’une des mâchoires d'Ichtyotitan de petites traces de morsures antérieures à son ensevelissement.

Avec un peu de chance, de nouvelles découvertes nous donneront un jour une image complète d’Ichthyotitan. Ses dimensions exactes seront peut-être amenées à changer, mais il ne fait aucun doute que cet ichthyosaure faisait partie d’une longue lignée de géants. Il est de plus en plus évident que les ichthyosaures ont évolué vers des espèces géantes environ huit millions d’années après leur apparition au Trias. Nombre d’entre eux étaient des prédateurs monstrueux qui chassaient d’autres reptiles marins et toute autre proie plus petite qu’eux, un peu à la manière de nos orques actuelles.

UN GRAND APPÉTIT

Des reptiles d’une telle taille devaient avoir besoin d’une grande quantité de nourriture. L’existence de plusieurs ichthyosaures géants sur des dizaines de millions d’années donne des indications sur la nature des océans à l'époque du Trias.

« Leurs tailles gigantesques suggèrent qu’ils ont dû survivre tout au long du Trias grâce à des réseaux alimentaires productifs », déclare Lomax. De nouvelles formes de plancton ont émergé au cours du Trias. Étant donné que le plancton est à la base des réseaux alimentaires océaniques, son évolution pourrait avoir favorisé le développement d'écosystèmes capables de soutenir des espèces géantes, explique Kelly. Les deux chercheurs soulignent que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre pourquoi les ichthyosaures ont évolué à plusieurs reprises pour atteindre des tailles gigantesques.

Aucun de ces géants n’a cependant survécu au Trias. Certains ichthyosaures ultérieurs du Jurassique étaient grands, certains atteignant plus de 9 mètres de long, mais aucun n’était aussi imposant que leurs prédécesseurs du Trias. Ichthyotitan était non seulement l’une des plus grandes mais aussi l’une des dernières espèces géantes du monde, jusqu’à l’extinction massive et dévastatrice ayant marqué la fin du Trias il y a 201 millions d’années.

En fin de compte, cette découverte indique que les ichthyosaures n’étaient pas en déclin avant cette grande d’extinction, note Kelley, mais qu’ils étaient au contraire en plein essor.