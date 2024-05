Les fours à micro-ondes sont-ils dangereux pour notre santé ?

Les fours à micro-ondes, qui ont trouvé une place dans les cuisines du monde entier, ont révolutionné la façon dont les gens cuisinent et consomment les aliments. Cependant, de plus en plus de gens refusent d'utiliser les fours à micro-ondes, convaincus des risques pour la santé que représente cet élément d'électroménager.

Mais ces inquiétudes sont-elles fondées ?

Les fours à micro-ondes utilisent une forme unique de rayonnement non ionisant, connu sous le nom de « micro-ondes », qui se distingue du rayonnement ionisant que l'on trouve dans les rayons X et d'autres sources de haute énergie. D'après Christopher Baird, physicien à l'université West Texas A&M, spécialiste de l'électromagnétisme, les micro-ondes présentes dans nos cuisines sont une forme de rayonnement électromagnétique similaire aux ondes radios.

« Il est extrêmement rare pour un four à micro-ondes de dysfonctionner au point de blesser un humain à proximité », explique Baird. « Même dans ces cas extrêmement rares, les dommages ne vont pas plus loin que des brûlures et des lésions nerveuses superficielles. »

LA NAISSANCE DES FOURS À MICRO-ONDES

Les fours à micro-ondes sont un incontournable dans les cuisines françaises, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les fours à micro-ondes ont été initialement conçus par Percy Spencer en 1945 qui avait observé les micro-ondes génératrices de chaleur émises par un magnétron lors d'une expérience radar. Sa première tentative pour les transformer en aide ménagère était colossale : elle mesurait environ 1,80m et pesait plus de 340 kilogrammes.

Lorsque la technologie utilisée en temps de guerre a été adaptée à l'usage domestique après la Seconde Guerre mondiale, les cuisines françaises furent dotées de fours à micro-ondes plus petits. Par la suite, dans les années 1970, les habitudes alimentaires des Français ont connu une évolution notable. L'industrie agro-alimentaire a de plus en plus répondu aux besoins des familles et des personnes ne trouvant pas le temps ou ne souhaitant pas se faire à manger. L'offre a été élargie à des dîners et des en-cas surgelés à réchauffer.

Aujourd'hui, les dîners préparés, des lasagnes aux tartes, offrent des repas en quelques minutes. Le marché des produits surgelés représentait 340 milliards de dollars en 2023, les plats cuisinés, les produits de la mer, les légumes et les produits carnés constituent l’essentiel des ventes du secteur à l’échelle mondiale.

Si le four à micro-ondes ne présente pas de risques pour la santé, les aliments industriels tels que les plats surgelés prêts à la consommation posent des problèmes de santé connus.

COMMENT FONCTIONNENT LES MICRO-ONDES ?

Selon la NASA, les micro-ondes existent sur un spectre de basses à hautes fréquences. Elles rendent possible la technologie moderne comme la radio, les SMS, les rayons X et le GPS.

Le cœur d'un four à micro-ondes réside dans son magnétron, qui génère ces micro-ondes. Une fois produites, elles rebondissent à l'intérieur du four, créant un environnement de cuisson hautement contrôlé. Lorsque les micro-ondes rencontrent des molécules d'eau, elles induisent des vibrations rapides au sein de ces molécules, générant une friction lorsqu'elles se bousculent les unes les autres. Ce frottement crée à son tour de la chaleur, ou de l'énergie thermique, qui réchauffe efficacement les aliments.

Les micro-ondes cuisent la nourriture de l'extérieur vers l'intérieur principalement. Les aliments à forte teneur en eau, tels que les légumes frais, ont tendance à être cuits plus rapidement, car les micro-ondes réchauffent facilement l'eau.

Les rayonnements ionisants modifient les atomes et les molécules et endommagent les cellules de la matière organique, tandis que les rayonnements non ionisants provoquent simplement un échauffement par le biais de l'énergie thermique. Les rayonnements non ionisants émettent moins d'énergie que la lumière visible et n'altèrent pas les atomes et les molécules de notre corps. Ils peuvent donc être utilisés en toute sécurité à l'intérieur des habitations, d'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains.

« Si les micro-ondes utilisés dans les fours à micro-ondes intoxiquent d'une manière ou d'une autre la nourriture qu'elles réchauffent, alors les ondes radio émises de façon continue par le routeur Wi-Fi du ménage intoxiqueraient toute la nourriture présente dans la maison de la même manière », explique Baird. Il souligne qu'aucune de ces préoccupations n'est valable. Même les bougies émettent plus d'ondes électromagnétiques que les fours à micro-ondes. Logiquement, « on aurait besoin de se soucier des bougies » si ces affirmations sur les micro-ondes étaient exactes, déclare Baird.

La Food and Drug Alimentation (FDA) reconnaît l'existence de rares cas isolés de lésions par irradiation liées à l'utilisation de fours à micro-ondes, principalement en raison de problèmes liés à l'étanchéité du joint du four à micro-ondes.

« Les ondes électromagnétiques à haute énergie peuvent induire des courants électriques importants dans les nerfs, ce qui peut provoquer des brûlures et des lésions », explique Baird. Il cite de rares cas où des fours à micro-ondes défectueux ont provoqué des lésions nerveuses chez des personnes qui tendaient la main vers le four ou à proximité de celui-ci.

La FDA indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, sauf si le four à micro-ondes est endommagé et que les micro-ondes peuvent s'échapper.

Pour des raisons de sécurité, la FDA conseille d'éviter l'utilisation de contenant en plastique, de plats en métal ou de papier aluminium dans un micro-ondes. Des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que le passage au four à micro-ondes des matières plastiques, même celles étiquetées « sans danger pour le four à micro-ondes », entraîne des particules de plastique microscopiques nocives dans les aliments.

LES MICRO-ONDES NUISENT-ELLES À LA NOURRITURE ?

Les aliments réchauffés au four à micro-ondes conservent l'humidité en surface, ce qui empêche certains aliments de prendre l'apparence souhaitée, par exemple une croûte dorée. Néanmoins, les résultats d'une étude publiée en 2020 soulignent les avantages des temps de traitement courts, des basses températures de chauffage et des niveaux de puissance relativement faibles, qui empêchent tous la perte de nutriments.

Certaines recherches privilégient la cuisson au four ou au micro-ondes par rapport à la cuisson sous pression ou à ébullition pour préserver les antioxydants des légumes. Les vitamines A et C, par exemple, se conservent particulièrement bien dans les aliments cuits au four à micro-ondes. De plus, la cuisson au micro-ondes de la truite crue entraîne une augmentation des quantités de vitamine K.

Un article publié dans la revue Food Science and Nutrition a même montré que les fours à micro-ondes consomment moins d'énergie et d'eau que d'autres outils de cuisson courants.