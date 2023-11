D'où viennent vraiment les frites ?

Les pommes de terre nature sont sans aucun doute bien plus saines pour nous que les frites. Une pomme de terre de taille moyenne ne contient qu’environ 150 calories, pas de graisse et constitue une excellente source de glucides complexes, source majeure d'énergie pour l'organisme. Une portion équivalente de frites contient plus de 500 calories, dont plus de 30 % proviennent des graisses, et plus d'une dizaine d'additifs soigneusement calibrés pour les rendre appétissantes. Cela fonctionne, on a du mal à leur résister. Le Français moyen mange 18 kilos de frites par an, soit environ 150 grosses portions de frites McDonald's, et selon les sondages, la frite est le légume préféré des tout-petits.

LES FRITES DE LA LIBERTÉ

Partout dans le monde on consomme des frites, mais pas de la même façon. Si les Américains les mangent généralement avec du ketchup, les Français préfèrent la moutarde et les Britanniques le vinaigre. Les Japonais assaisonnent parfois leurs frites avec du curry vert ou de la sauce soja. Les Canadiens les servent sous forme de poutine, garnie de sauce et de fromage en grains, et les Malaisiens les mangent avec de la sauce chili. En Pennsylvanie, j’ai appris avec consternation il y a peu que si vous commandez une salade au poulet, elle sera accompagnée de frites et de fromage fondu.

Les Belges, qui revendiquent être les créateurs des frites telles que nous les connaissons, mangent les leurs avec de la mayonnaise. Il est presque certainement trop tard pour changer leur appellation américaine car les « French fries » sont désormais ancrées dans la langue anglaise comme ce qui pourrait être une erreur géographique, au même titre que d'autres maladresses linguistiques comme « amérindien » ou « dames chinoises ». À mon avis, c’est aux Belges que la gloire devrait revenir.

Ces derniers, qui ont demandé à l'UNESCO de faire de la frite un symbole officiel du patrimoine immatériel belge, mangent non seulement plus de frites que les Français, mais comptent également plus de vendeurs de frites (fritkots) par personne que n'importe quel autre pays au monde. Et si cela ne suffit pas à vous convaincre, le premier, et jusqu'à présent unique, musée de la Frite au monde se situe en Belgique.