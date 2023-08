Les "gènes de la jeunesse" existent réellement

« Nos résultats suggèrent que l’expression séquentielle des facteurs de transcription Chinmo, Br-C et E93 aux états de larve, de nymphe puis d’adulte respectivement, coordonne la formation des différents organes qui constituent l’organisme adulte », explique le Dr. Jordi Casanova.

Le gène E93, intervient ici comme activateur du programme génétique responsable du développement des caractéristiques physiques chez l’adulte insecte. Le gène Br-C intervient dans la phase « adolescente » du développement. Cependant, c’est l’expression du gène chinmo, « responsable d’assurer le statut larvaire de l’insecte », souligne le Dr. Casanova, qui intéresse particulièrement les chercheurs.

Il existe une sorte de relai génétique, régulé par les hormones, dans lequel le gène « chinmo assure la croissance, mais également la prolifération », propre au développement d’un jeune organisme, explique le Dr. Franch, « tandis que le gène E93 semble favoriser la différenciation et inhiber la prolifération », complète le Dr. Casanova. Chez certaines espèces, le gène E93 ne s’exprime pas, et l’insecte conserve les caractéristiques de l’âge juvénile.

On pourrait alors considérer ce gène chinmo comme une fontaine de jouvence génétique, qu’il suffirait de maintenir activé tout au long d’une vie. Mais l’engrenage de ces gènes temporels est essentiel à la vie. En effet, le gène chinmo, par sa faculté à engendrer la prolifération des cellules et donc le renouvellement accéléré des tissus, peut répliquer des erreurs de différentiation. Ce gène « ne permet pas de différencier totalement les cellules », indique le Dr. Franch.

APPRENDRE À MIEUX VIEILLIR

Une multiplication effanée des cellules peut jouer un rôle non négligeable dans le développement de cancers. Les tumeurs malignes sont composées de cellules cancéreuses, lesquelles ont dégénéré et se multiplient anarchiquement. Les cellules cancéreuses « HeLa », d’Henrietta Lacks, étudiées in vitro en laboratoire en sont le parfait exemple. Ces cellules uniques ont continué à se multiplier à l’infini à la mort de la patiente. Mais le cancer, arrivé à un stade où il ne peut plus être traité, finit inévitablement par engendrer la mort. De plus, « retarder la transition entre l’expression de l’un à l’autre gène entraînerait probablement le retard de la transition d’une étape à l’autre, plutôt que de rajeunir le sujet », explique le Dr. Casanova.

Les recherches montrent qu’il existe une forme de vérité immuable dans l’organisation du vivant, et qu’il n’y aurait pas nécessairement de sens à chercher à en perturber le cours. Le Dr. Thomas Bosch, biologiste et directeur d’une étude publiée en 2012 par des chercheurs allemands de l’Université Christian Albrecht et de l’Hôpital universitaire de Kiel, s’est intéressé à l’expression d’un gène particulier, qui confère à l’hydre, ou polype d’eau douce, une « quasi-immortalité ».

Il s’agit du gène FoxO, lequel est également présent dans le génome humain, et qui est d’ailleurs « particulièrement actif chez les personnes ayant plus de cent ans », explique le Dr. Bosch. L’expression de ce gène, dans les cellules souches du polype, un animal très ancien à la structure cellulaire simple, lui donne la faculté de se diviser continuellement. Le Dr. Bosch explique qu’en effet, cette hydre d’eau douce ne se reproduit sexuellement que rarement. La plupart du temps, l’animal s’auto-reproduit. C’est ce que l’on appelle une « prolifération asexuelle » explique le Dr. Bosch, « au cours de laquelle l’animal envoie continuellement de nouvelles cellules-souches » dans le nouveau corps qu’il crée.

Cependant, dans le corps humain, « nos cellules souches perdent la capacité de proliférer et de se diviser avec le temps », explique le Dr. Bosch. C’est ce que l’on qualifie de vieillissement. Chez l’hydre, c’est cette prolifération constante de cellules souches, qui garantissent sa « sénescence » (lente dégradation) ajoute-il. Les recherches ont montré que le gène FoxO est particulièrement actif chez cette espèce.