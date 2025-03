La Corse et la Sardaigne n'ont pas toujours été des îles. Le resteront-elles ?

UN HÉRITAGE PARTAGÉ

En replaçant la Corse et la Sardaigne à leur position d’origine, on constate que la Corse, composée de granite et de roches métamorphiques hercyniennes, se trouvait en face de la Provence et du Massif des Maures, qui abritaient également un socle paléozoïque. Les roches qu’on retrouve en Corse, héritées de l’orogenèse hercynienne, présentent des similitudes frappantes avec celles de la chaîne hercynienne continentale.

La Corse abrite plusieurs types de calcaire, notamment des calcaires mésozoïques datant du Crétacé. Au fur et à mesure du développement du rift, la mer a progressivement envahi les terres, permettant aux calcaires riches en fragments de coraux et en restes d’organismes vivants de s’accumuler dans des eaux peu profondes mais agitées. Cette dynamique a sans doute contribué à la formation des structures si particulières que l’on peut observer sur les falaises de Bonifacio. Très prisées des touristes aujourd’hui, elles ne sont pas sans rappeler celles que l’on trouve sur le continent, notamment entre Marseille et Cassis, bien que les calcaires des Calanques soient beaucoup plus anciens.

Au nord de l’île voisine, on retrouve des sédiments qui se seraient déposés à la même époque, ainsi que des roches volcaniques présentant une structure légèrement différente. « Avant la rotation rapide de la Corse et de la Sardaigne, ces deux îles faisaient partie d’une chaîne de montagnes qui prolongeait les Pyrénées vers l’est et dont les chaînons provençaux (Sainte-Victoire, Sainte-Baume…) sont les vestiges », précise Laurent Jolivet.

Cette évolution géologique est si précise qu’aujourd’hui encore, on peut observer que certains contours de ces îles s’emboîtent parfaitement dans le découpage des côtes provençales. « Lors des reconstructions géologiques, on a constaté qu’il subsiste un petit trou qu’on ne sait trop comment combler ; c’est là l’unique débat entre spécialistes, mais cela n’altère en rien notre compréhension de cette rotation et notre certitude de l’endroit précis du détachement du bloc corso-sarde », précise Laurent Jolivet.

COMPRENDRE LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR