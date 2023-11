Hémisphère gauche et hémisphère droit : comment fonctionne notre cerveau ?

Vous avez côtoyé certains des scientifiques les plus célèbres de l’époque, comme Linus Pauling et Richard Feynman. Vous vous êtes également lié d’amitié avec un certain nombre de grands noms du monde des arts et du journalisme...

Lorsque j’étais à Caltech, j’ai obtenu un poste de conseiller auprès des étudiants doctorants. Mon travail consistait notamment à gérer le centre des étudiants, et j’ai remarqué que l’institution n’invitait jamais d’orateurs conservateurs. William F. Buckley, Jr. se faisait un nom à l’époque, je l’ai donc invité à donner une conférence. C’était un très bon moment, et c’est ainsi qu’a commencé une amitié qui a duré cinquante ans.

Plus tard, j’ai organisé une série de débats. J’ai loué le Hollywood Palladium et j’ai tenu un débat entre Steve Allen et Bill Buckley sur la politique étrangère de John F. Kennedy. Il s’est tenu dans un auditorium de 3 000 places, mais le soir de la représentation, seuls 200 billets avaient été vendus, ce qui m’a donné des sueurs froides. Finalement, 3 000 personnes se sont présentées.

Le débat était très animé et Groucho Marx était assis au premier rang. Buckley l’a aperçu et a lancé : « Regardons les choses en face. La politique étrangère de John F. Kennedy pourrait tout aussi bien avoir été écrite par les Marx Brothers ! » À ce moment-là, Groucho s’est levé et est monté sur scène en agitant son chapeau. La salle était en délire !

J’ai aussi été longtemps ami avec le psychologue Leon Festinger. C’est lui qui a découvert le concept de dissonance cognitive. Il était l’un des plus grands psychosociologues des États-Unis, un cow-boy très, très intelligent, et il adorait discuter. Il savait parler de tous les sujets : politique, sociologie, sciences, lettres. Il aurait pu donner un discours entier sur un pancake. [Rires]

L’amour de la conversation et du discours m’a été inculqué très tôt et a fait partie intégrante de ma vie sociale par la suite. C’est ce que l’on veut voir chez soi, on veut que ses enfants y soient exposés. On veut avoir des conversations, et les avoir avec un large éventail de personnes, et non pas s’enfermer dans un point de vue unique de notre société. Buckley était conservateur. Allen était très libéral. Il était fascinant d’avoir des conversations avec eux.

Dans un précédent ouvrage, The Ethical Brain: The Science of Our Moral Dilemmas, vous suggérez que le cerveau pourrait contenir un sens de l’éthique intégré à la naissance.

Bien que ce soit difficile à croire avec toutes les horreurs que nous observons dans l’actualité, il y a sept milliards d’êtres humains sur Terre et, dans l’ensemble, la plupart d’entre eux parviennent à s’entendre. Seul un tout petit pourcentage de la population se déchire et rend le monde difficile pour beaucoup d’autres personnes.

Mais comment toutes ces interactions sociales fonctionnent-elles ? Existe-t-il des mécanismes intégrés relatifs à l’équité et l’égalité, la confiance et l’altruisme ? À toutes ces choses qui déterminent nos réactions sociales dans un monde social ? Selon moi, oui. Les domaines de la psychologie morale et de la neuropsychologie morale cherchent à découvrir, parmi ces mécanismes, lesquels sont intégrés dans notre ADN. Nous commençons tout juste à mettre au jour une grande partie des processus neurobiologiques qui déterminent les réactions morales. Ce qui émerge de ces recherches, c’est l’ampleur de ce que les conventions sociales sont capables de limiter ou d’annuler chez nous. Cette histoire deviendra un élément crucial de notre perception de nous-mêmes.

Vous avez également écrit sur le sujet de la nature de la conscience dans le cadre du débat sur l’avortement. P

J’ai siégé au Conseil du Président [des États-Unis] pour la bioéthique, et l’une des questions clés qui se posaient était la suivante : un ovocyte fécondé, un blastocyste, est-il humain ? Ce que nous chérissons, en tant qu’êtres humains, ce sont les souvenirs et les actions que nous pouvons entreprendre, et ceux-ci sont gérés par le cerveau. Le blastocyste n’a pas de cerveau. Si l’on prend un microscope haute puissance et que l’on regarde un blastocyste, on n’y trouve pas de cellule cérébrale. Il paraît donc insensé de lui conférer un statut moral en tant qu’être humain fonctionnel.