Ces deux paléontologues de renom sont entrés dans une rivalité légendaire

Le paléontologue était alors bien décidé à entraîner dans sa chute son rival. Et il put compter sur une arme secrète : une cache contenant des notes et des articles listant les nombreuses erreurs faites par Marsh au fil des ans.

Le paléontologue transmit les documents au journaliste William H. Ballou, en affirmant que Marsh avait régulièrement plagié ses collègues et ses assistants et qu’il avait détourné des fonds fédéraux. Le 12 janvier 1890, l’article parut dans le journal The New York Herald.

Le duel qui les opposa dans The New York Herald était le point culminant d’une guerre scientifique longue de plusieurs décennies. Marsh et Cope, deux chercheurs brillants qui travaillèrent si dur pour nous aider à comprendre le monde, investirent autant d’efforts pour se saboter l’un l’autre. Leur rivalité a nourri leur travail : Cope a ainsi écrit 1 400 articles scientifiques et les ennemis ont décrit à eux deux plus de 130 espèces éteintes.