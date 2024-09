Découverte : la grossesse remodèle le cerveau à vie

DES CHANGEMENTS TEMPORAIRES MAIS AUSSI DÉFINITIFS

Dit comme ça, perdre de la substance grise peut paraître inquiétant, pourtant cela nous arrive à tous au cours de notre développement pour affiner notre traitement neuronal et rendre nos cerveaux plus efficaces. Bien que l’expression « Mommy brain » soit utilisée pour désigner la sorte de brouillard mental et les pertes de mémoire que certaines personnes disent vivre pendant la grossesse, les changements cérébraux semblent être adaptatifs. « Il peut vous arriver de ne plus savoir où sont vos clés, tout en étant beaucoup plus alerte en ce qui concerne votre progéniture », explique Pritschet, qui s’intéresse particulièrement aux modifications des régions du cerveau qui contribuent à la cognition sociale en nous permettant d’adopter le point de vue d’autrui.

En étudiant le cerveau de Chrastil, Pritschet et ses coauteurs ont confirmé que le volume de substance grise dans le cerveau avait diminué de plus de 4 % au cours de la grossesse et que cette diminution avait persisté jusqu’à la fin de l’étude, soit deux ans après l’accouchement. Contrairement aux études précédentes, celle-ci a pu montrer que le volume de substance grise diminuait de manière régulière dès les premières semaines de grossesse, et que cette diminution se stabilisait au moment de la naissance et persistait des années après. Ces transformations étaient liées à l’augmentation des concentrations de deux hormones sexuelles, l’œstradiol et la progestérone, et ne concernaient non pas une zone isolée du cerveau, mais 80 % des régions cérébrale. Si certains réseaux et zones ont évolué plus rapidement que d’autres, l’équipe en ignore encore les conséquences.