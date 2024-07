Méditation : est-ce vraiment efficace ?

Yudhijit Bhattacharjee a écrit plus d'une douzaine de reportages pour National Geographic, dont beaucoup portent sur la science de l'expérience humaine. Collaboratrice du New York Times Magazine et autrice de The Spy Who Couldn’t Spell, elle gère son stress en chantant.



Brian Finke a photographié de nombreux reportages pour National Geographic, notamment la science du goût et The Carnivore’s Dilemma. Son travail a été publié dans plusieurs livres et figures dans les collections de musées du monde entier. Il gère son stress en parcourant la ville New York à vélo.