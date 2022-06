La peste reste endémique dans l'ouest des États-Unis

Oui, vous avez bien lu : la peste, la maladie qui a tué près de 200 millions de personnes de l'Asie Centrale à l'Italie en passant par la Mésopotamie et divisé par deux la population européenne au milieu du 14e siècle. La peste est plus qu'un pan lointain de notre histoire, elle existe encore et reste même plutôt répandue.

La peste n'a jamais été éradiquée et circule toujours chez certains mammifères comme les chiens de prairie, les lièvres, les coyotes, les putois à pieds noirs et même les animaux domestiques. La maladie est présente sur tous les continents à l'exception de l'Océanie et de l'Antarctique, mais elle est particulièrement répandue à Madagascar, au Pérou et en République démocratique du Congo.

Aux États-Unis, la plupart des cas surviennent entre la fin du printemps et le début de l'automne à l'Ouest, notamment dans les États du Nouveau-Mexique, du Colorado, de l'Arizona, de la Californie, de l'Oregon et du Nevada. En août 2021, les autorités californiennes ont été contraintes de fermer certaines parties du lac Tahoe après la découverte d'une carcasse de tamia positive à la peste bubonique. Quelques semaines plus tard, la peste était diagnostiquée chez un habitant du Nouveau-Mexique, probablement transmise par une puce rapportée par un animal domestique.

Les épidémies de l'une des maladies les plus mortelles de l'histoire peuvent paraître effrayantes, mais grâce aux antibiotiques, la peste n'est généralement plus létale si elle est traitée. De nos jours, les États-Unis enregistrent sept cas humains par an, pour la plupart des cas de peste bubonique, transmise par les morsures de puces et caractérisée par l'apparition de ganglions lymphatiques gonflés et douloureux appelés bubons.