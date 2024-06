Pourquoi la puberté démarre-t-elle de plus en plus tôt chez les filles ?

L'âge moyen du début de la puberté a baissé au cours du siècle dernier, certaines filles commençant à voir leur poitrine se développer dès l'âge de six ou sept ans. Selon les experts, ces changements dans la chronologie du développement reproductif pourraient avoir de graves conséquences sur la santé physique et psychologique de la population féminine.

Dans une méta-analyse réunissant trente études, des chercheurs ont constaté que l'âge moyen du début de la puberté chez les filles du monde entier a baissé de trois mois par décennie entre 1977 et 2013, ce qui représente plus d'un an d'avance. Le premier signe de la puberté chez les filles est le développement du tissu mammaire, l'apparition des premières règles (ou ménarche) étant plus tardive.

Une nouvelle étude publiée dans le numéro de mai 2024 de JAMA Network Open suggère que le développement de ces deux marqueurs physiologiques semble se faire à un âge plus jeune. Cette étude a révélé que chez 71 341 femmes nées aux États-Unis entre 1950 et 2005, les filles ont eu leurs premières règles à un âge plus jeune et qu'il faut plus de temps pour qu'elles deviennent régulières. Pendant la période de cinquante-cinq ans que couvre l'étude, le nombre de jeunes filles ayant des premières règles précoces (c'est-à-dire avant l'âge de onze ans) a presque doublé pour atteindre 16 %.

« C'est un phénomène bien documenté et mondial », déclare Lisa Swartz Topor, professeure agrégée de pédiatrie à l'école de médecine Warren Alpert de l'université de Brown et à l'hôpital pour enfants Hasbro de Providence, dans le Rhode Island. Pour ce qui est des raisons de ce phénomène, à ce stade, « il y a plus de questions que de réponses », explique-t-elle. « Il s'agit d'une confluence de beaucoup de choses différentes, le thème principal étant les changements survenus dans notre monde au cours des deux derniers siècles. »

À tout âge, le début de la puberté est déclenché par l'hypothalamus dans le cerveau, qui sécrète l'hormone gonadolibérine (GnRH). La GnRH, qui a été qualifiée de « régulateur clé de l'axe reproducteur », stimule à son tour l'hypophyse pour qu'elle sécrète l'hormone lutéinisante (LH) et l'hormone folliculo-stimulante (FSH), qui déclenchent la puberté. Chez les filles, ces deux hormones indiquent aux ovaires de commencer à libérer des œstrogènes et de la progestérone, ce qui entraîne le développement des seins et des poils pubiens, l'apparition des règles et des modifications de la silhouette.

Outre les répercussions potentielles sur la santé à long terme, en cas de puberté précoce, « votre enfant peut commencer à ressembler à une adolescente ou à se comporter comme telle avant que vous ne vous y attendiez », explique Natasha Chaku, psychologue et professeure adjointe au département des sciences psychologiques et cérébrales de l'université de l'Indiana à Bloomington. En conséquence, « les parents peuvent avoir besoin de discuter de la façon dont leur corps va changer plus tôt qu'ils ne le pensent. »

QU'EST-CE QUI EXPLIQUE CE DÉVELOPPEMENT PRÉCOCE ?

Selon les experts, il s'agit d'un problème multifactoriel. D'une part, les taux d'obésité infantile augmentent depuis les années 1970 et certaines études ont établi un lien entre l'obésité et la puberté précoce chez les filles.

Cela s'explique en partie par le fait que la graisse corporelle n'est plus considérée comme un tissu inerte. On sait désormais qu'elle agit comme un organe endocrinien, sécrétant diverses hormones qui peuvent avoir des effets sur l'ensemble du corps.

En particulier, « l'obésité peut être associée à la libération de différentes hormones, dont l'insuline, le facteur de croissance analogue à l'insuline 1 et la leptine, dans la circulation sanguine », explique Aviva Sopher, professeure agrégée de pédiatrie au centre médical Irving de l'université Columbia à New York. Ces hormones peuvent affecter l'appétit et la satiété ainsi que l'accumulation de graisse corporelle et elles peuvent avoir un impact sur l'axe gonadotrope et donc sur le début de la puberté.

En outre, on a constaté que les filles souffrant d'obésité présentaient des concentrations plus élevées d'œstradiol (une forme d'œstrogènes), ce qui peut contribuer au développement précoce des seins et à la puberté précoce, que les filles ayant un poids normal.

La qualité de l'alimentation des enfants peut également jouer un rôle, surtout si elle est pauvre en fruits et légumes, riche en protéines animales et en aliments hautement transformés, « qui sont associés à des niveaux plus élevés de stéroïdes sexuels comme les œstrogènes », note Franck Biro, professeur de pédiatrie au Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Des chercheurs chinois ont comparé trois régimes alimentaires différents : un régime traditionnel, un régime malsain et un régime riche en protéines. Ils ont constaté que le fait de consommer beaucoup d'en-cas, de desserts, d'aliments frits et de boissons gazeuses (le « régime malsain ») était associé à une puberté précoce chez les filles.

En outre, le stress lié à des difficultés socio-économiques familiales ou à des formes de maltraitance, peut être un facteur contributif. Une étude publiée dans un numéro de 2023 de la revue Psychoneuroendocrinology a établi un lien entre des niveaux de stress élevés dans la petite enfance et un risque plus élevé de puberté précoce chez les filles.

« Au moment de la puberté, on est particulièrement sensible au stress », explique Jane Mendle, psychologue clinicienne spécialisée dans la santé mentale pendant la transition de l'enfance à l'adolescence et professeure agrégée de psychologie à l'université de Cornell. « Les enfants qui ont subi un stress et des épreuves difficiles avant la puberté sont plus susceptibles d'avoir une puberté précoce ». D'après une hypothèse, cela est dû au fait que la réponse au stress est également régie par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), qui influe sur le début de la puberté.

Certaines recherches ont même suggéré que les facteurs de stress pendant la pandémie du COVID-19, notamment l'augmentation du temps passé devant un écran, l'isolement social, l'inactivité physique, l'accès réduit à une alimentation saine et d'autres facteurs, pourraient être associés à une augmentation récente de la puberté précoce chez les jeunes filles.

Ces facteurs sont associés à une surproduction d'hormones sexuelles telles que les œstrogènes et la testostérone, plutôt qu'à des effets directs sur le cerveau.

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Par ailleurs, de plus en plus de recherches suggèrent que les perturbateurs endocriniens, tels que les phtalates, les bisphénols et d'autres substances chimiques présentes dans les produits de consommation courants, pourraient contribuer à ces changements.

« De nombreuses substances chimiques perturbatrices du système endocrinien, omniprésentes dans notre environnement, ont des effets similaires à ceux des œstrogènes », explique Sopher. Par conséquent, une forte exposition à ces produits chimiques peut modifier l'équilibre hormonal, et altérer le développement du système reproducteur.

Par exemple, une étude publiée par BMC Medicine a révélé que la puberté précoce chez les filles pourrait être due en partie à l'exposition aux composés fluorés, présents dans de nombreux produits de la vie courante, notamment les produits antitaches, les peintures, les cires, les encaustiques, les appareils électroniques, les emballages alimentaires et bien d'autres encore.

Une étude publiée dans un numéro 2023 de la revue Environmental Health Perspectives a conclu que les filles plus exposées à la pollution atmosphérique, pendant la grossesse et l'enfance, ont tendance à avoir leurs règles plus tôt que celles qui y sont peu exposées.

Il est probable qu'une combinaison de ces facteurs conduise à une puberté précoce chez certaines filles, selon Biro.

LES CONSÉQUENCES POTENTIELLES

Ces changements dans le développement menstruel peuvent avoir des répercussions physiques et émotionnelles à long terme. À court terme, « les filles qui ont une puberté précoce grandissent plus vite et s'arrêtent de grandir plus tôt », explique Biro. Cela peut se traduire par une taille finale plus petite que celle qu'elles auraient pu avoir si la puberté avait eu lieu à un âge plus tardif.

À long terme, la puberté précoce est associée à un risque plus élevé de développer un cancer du sein, ainsi qu'à un risque plus élevé d'obésité à l'âge adulte, note Franck Biro. Elle est également associée à un risque accru d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, du syndrome métabolique, d'anomalies du cholestérol et de maladies cardiovasculaires, selon les experts.

« Si une fille commence sa puberté tôt, son cerveau et son corps sont exposés à des hormones sexuelles plus élevées que chez les autres filles de son âge », explique Chaku. « Les autres enfants doivent rattraper leur retard. Outre le fait que ces jeunes filles se sentent en décalage par rapport à leurs camarades, une puberté précoce peut entraîner un risque accru de certains problèmes de santé mentale.

« La puberté précoce est une transition psychologique plus difficile », explique Mendle. « Les enfants qui mûrissent tôt n'ont pas la possibilité de développer toutes les ressources sociales et émotionnelles qui les aident à faire la transition. »

La recherche a montré que les filles qui subissent une puberté précoce présentent des niveaux élevés de dépression, de stress et d'anxiété, elles ont aussi une moins bonne image de leur corps et plus de difficultés à réguler leurs émotions.

« La puberté sensibilise les parties du cerveau qui sont sollicitées par les expériences sociales. Certains de ces effets se dissipent, mais la dépression peut persister » souligne le professeur Chaku.

« La puberté ne se limite pas à l'aspect biologique », explique Mendle. « Il y a des transitions interpersonnelles et sociales qui se produisent parce qu'elles ont l'air plus âgées. Le reste du monde commence à les traiter différemment et elles peuvent éprouver des difficultés à nouer des amitiés. »

En effet, les filles qui connaissent une puberté précoce sont plus susceptibles d'être victimes de brimades de la part de leurs camarades, et elles risquent d'attirer l'attention sexuelle avant d'être émotionnellement prête à y faire face.

« Les gens pensent qu'elles sont plus âgés qu'elles ne le sont en raison de leur apparence », explique Biro. « Elles peuvent avoir douze ans, en paraître quinze, mais se sentir et agir comme une enfant de douze ans. »

Ce changement d'apparence peut amener les adultes, y compris les enseignants et les parents, à s'attendre à ce que ces filles agissent de manière plus mûre qu'elles ne le font. Si elles commencent à fréquenter un groupe de pairs plus âgés, les filles qui connaissent une puberté précoce peuvent adopter des comportements à risque, comme boire de l'alcool ou avoir des relations sexuelles, ajoute Mendle.

GÉRER LES CHANGEMENTS

Une fille soupçonnée de mûrir trop tôt doit être examinée par un médecin traitant, indique Biro. Dans la plupart des cas, son développement sera simplement surveillé et elle sera conseillée sur les changements physiques et émotionnels auxquels elle doit s'attendre.

« Si c'est très précoce et progresse rapidement, les filles doivent être examinées pour s'assurer qu'il s'agit d'un problème de synchronisation et non d'une cause pathologique telles qu'une tumeur au cerveau », explique Topor, soulignant que l'anomalie cérébrale peut entraîner une puberté précoce. « Nous pouvons appuyer sur le bouton pause avec des médicaments si cela se produit très tôt », ajoute-t-elle.

Dans ce cas, les médecins peuvent intervenir en donnant à la jeune fille un médicament, comme un agoniste de l'hormone gonadolibérine (GnRH), pour ralentir la puberté précoce afin de prévenir certains des effets néfastes, comme une plus petite taille que la taille cible de la patiente. La recherche a montré que ces médicaments peuvent augmenter la taille finale chez les filles qui connaissent une puberté précoce.

Quel que soit le moment où la puberté commence, il est important que les parents normalisent l'expérience du mieux qu'ils le peuvent. Rappelez à l'enfant son âge et comment prendre soin d'elle, même si son corps semble avoir douze ou treize ans mais qu'elle en a huit, elle doit traiter son corps comme celui d'une enfant de huit ans en termes d'alimentation et d'habitudes de sommeil, explique Topor.

« Il est très important de traiter votre enfant par rapport à son âge, même si son corps semble plus âgé », explique Topor. Cela peut aider les filles à se sentir à l'aise avec leur propre corps, à protéger leur estime de soi et à prendre soin d'elles-mêmes, physiquement et émotionnellement.

« Beaucoup d'aspects de la transition donnent l'impression d'être impuissants », déclare Mendle. « C'est quelque chose qui se produit que les enfants soient prêts ou non. »

C'est l'une des raisons pour lesquelles ce que les parents disent et font peut faire la différence, pour le meilleur ou pour le pire.

« De nombreux aspects de la puberté, en particulier les menstruations, sont considérés comme gênants par la société », explique Mendle. « Moins la transition est stigmatisée, mieux c'est. »

À cette fin, ajoute-t-elle, il est utile que les parents soient ouverts à la discussion sur la puberté et qu'ils partagent leurs propres expériences.