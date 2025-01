La religion peut-elle nous rendre heureux ?

Une influente étude du Pew Research Center a par exemple montré que les personnes actives au sein de congrégations religieuses ont tendance à être plus heureuses que les membres non affiliés ou inactifs de groupes religieux. Celles-ci ont également tendance à davantage s’engager sur le plan civique. Ces résultats, publiés en 2019, s’appuient sur une analyse de données récoltées par le biais d’enquêtes réalisées aux États-Unis et dans une vingtaine d’autres pays, comme le Mexique, le Japon ou l’Espagne. L’étude suggère également que l’on est susceptible de voir le bien-être social et personnel décliner dans les pays où l’engagement religieux chute, comme c’est le cas aux États-Unis.