Les jours raccourcissent, mais l’obscurité serait bonne pour notre santé

Un soir de nouvelle lune, de l’emplacement où je campe, en Caroline du Nord, je contemple le ciel. La nuit est si noire que lorsque je tends la main, je n’aperçois plus le bout de mes doigts. Je ne suis pas simplement en train de faire l’expérience de l’absence de lumière : l’obscurité semble palpable, jouir d’un poids et d’une texture propres. Au-dessus de moi se déploie l’une des pales spiralées de la Voie lactée. La vue de notre galaxie, à la fois si proche et si lointaine, me sidère.

Pour beaucoup d’entre nous, il est rare d’apercevoir cette bande trouble formée de milliards d’étoiles. La pollution lumineuse empêche désormais plus d’un tiers de la population mondiale, et près de 80 % des Nord-Américains et de 85 % des Français, de voir la Voie lactée. Malgré cela, la présence d’éclairage artificiel la nuit augmente en raison de la croissance démographique et de l’intensification de l’urbanisation.

Dans notre monde frénétique et illuminé, nous sommes de plus en plus nombreux, moi comprise, à rechercher le calme et la profondeur des cieux sans lumière. Pour cette raison, ces « sanctuaires de ciel nocturne » sont en train de devenir des destinations touristiques. On va désormais volontiers randonner dans la vallée de la Mort, en Californie, près des sources de Tekapo, en Nouvelle-Zélande ou assister à des festivals dédiés au ciel nocturne pour se déconnecter de la pollution lumineuse et baigner dans le noir.