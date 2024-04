L’astrotourisme, un secteur touristique en plein essor

Entre constellations et comètes, éclipses solaires et aurores boréales, le cosmos regorge de merveilles. Les premiers textes mentionnant des éclipses sont des tablettes cunéiformes assyriennes datant de 763 av. J.-C. Ce phénomène a ensuite été décrit dès l’an 90 av. J.-C. dans des documents de la dynastie des Han. Les aurores boréales ont quant à elles été observées par des astronomes assyriens vers 679-655 av. J.-C., puis documentées par Aristote entre 384 et 322 av. J.-C.

Si les éclipses solaires et les aurores boréales suscitent le plus d’intérêt, d’autres phénomènes cosmiques, tels que le passage de comètes ou les pluies de météores, sont aussi observables toute l’année. L’astrotourisme, qui consiste à voyager dans des endroits spécifiques pour y contempler le ciel, prend de plus en plus d’ampleur. Il a notamment bénéficié de l’éclipse solaire de 2017, que plus de 216 millions de personnes ont essayé d’observer, ce qui en a fait l’un des évènements scientifiques, sportifs et de divertissement le plus suivi. En outre, grâce au nombre croissant de parcs et de réserves de ciel étoilé, ces zones délimitées où la pollution lumineuse est minimale, il n’a jamais été aussi facile pour les voyageurs d’admirer l’univers.

L’année 2024 sera riche en évènements pour les astronomes en herbe ou professionnels du monde.

L’ANNÉE DE L’ASTROTOURISME

2024 pourrait bien être l’année où vous pourrez admirer les plus belles aurores boréales depuis 20 ans, même dans les régions où ce phénomène n’est habituellement pas observé, comme l’Arizona, l’Arkansas et la Virginie aux États-Unis. L’astrophysicien et professeur à l’université de Californie de Berkeley, Alex Filippenko, indique que l’intensité lumineuse des aurores boréales et des aurores australes sera particulièrement élevée cette année en raison du cycle d’activité du Soleil (d’une durée d’environ 11 ans) qui atteindra son paroxysme en 2025. Le scientifique ajoute que l’éclipse solaire totale qui aura lieu le 8 avril prochain sera également visible dans de nombreuses régions de l’Amérique du Nord et sera la dernière à y être observée jusqu’en 2044.

En avril, l’énorme comète 12P/Pons-Brooks se dirigera vers l’intérieur du système solaire, devenant si lumineuse qu’elle pourrait être visible à l’œil nu. Presque trois fois plus imposante que l’Everest, la comète s’alignera avec le Soleil le 8 avril, lors de l’éclipse solaire, et fera un détour par Jupiter le 12 avril avant d’atteindre sa luminosité maximale le 21 avril, alors qu’elle prendra la direction du Soleil.