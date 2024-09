Oui, la pollution lumineuse est dangereuse pour la santé

Il n'y a pas si longtemps dans l'histoire de l'humanité, les gens passaient leurs nuits dans l'obscurité, accomplissant leurs tâches au clair de lune, à la lueur du feu de camp ou, beaucoup plus tard, éclairés par des lampes à pétrole. Aujourd'hui, environ 80 % de la population mondiale expérimente des niveaux élevés de lumière la nuit, qu'il s'agisse d'éclairage public, intérieur ou de la lumière des écrans. Les scientifiques prennent de plus en plus conscience des conséquences que peut avoir cette pollution lumineuse, de l'insomnie au cancer du sein, en passant par la crise cardiaque.

L'ampleur du problème et les personnes qui y sont les plus vulnérables ne sont pas encore clairement définies. Les scientifiques savent seulement que la lumière artificielle la nuit perturbe les processus biologiques et modifie le rythme circadien des êtres humains.

« La majorité de l'évolution humaine a été marquée par des journées lumineuses, des soirées sombres et des nuits noires, et nous avons vraiment changé la donne. Certaines personnes n'auront aucun problème avec ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde », explique George Brainard, directeur du Light Research Program à l'université Thomas Jefferson, à Philadelphie.

COMMENT LA POLLUTION LUMINEUSE AFFECTE VOTRE CORPS

De nombreux mécanismes pourraient expliquer l'impact de la lumière artificielle sur votre santé. La nuit, la lumière peut provoquer des insomnies, ce qui constitue en soi un risque de développer de nombreuses maladies. Elle réduit également la production de mélatonine, l'hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale dans l'obscurité, qui possède des propriétés anti-inflammatoires et inhibitrices de tumeurs. De plus, elle interrompt les cycles quotidiens de la communauté des microbes vivant dans les intestins.

L'œil perçoit la lumière grâce aux cellules à bâtonnets et à cônes de la rétine et à des neurones spécialisés appelés cellules ganglionnaires de la rétine qui sont intrinsèquement photosensibles. Ces cellules nerveuses synchronisent les rythmes circadiens, contribuent à la libération de mélatonine et communiquent avec des neurotransmetteurs dans tout le cerveau.

LE PRINCIPAL PROBLÈME : LES DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

L'éclairage extérieur s'infiltre dans les maisons depuis les lampadaires, l'éclairage de sécurité des bâtiments, les panneaux publicitaires éclairés et les enseignes des magasins. Dans des zones plus rurales, les fusées de gaz naturel et les réseaux de transport illuminent le ciel. En fait, ces zones produisent plus de 50 % de lumière mesurée la nuit par satellite, selon une étude sur la pollution lumineuse publiée ce printemps.

L'autre source principale d'exposition nocturne est l'éclairage intérieur, en particulier les écrans lumineux que la plupart des gens ont chez eux, qu'il s'agisse d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones portables, de télévisions ou d'autres appareils.

Ces deux types d'ampoules proviennent de plus en plus des ampoules à diodes électroluminescentes (LED) introduites au début des années 2000 pour réduire la consommation d'énergie. Contrairement aux ampoules à incandescence qui émettent une lumière ambrée de grande longueur d'onde, les LED émettent davantage de lumière bleue - de longueur d'onde plus courte - qui peut nuire à la santé.

« À puissance équivalente, la lumière bleue a un effet de suppression de la mélatonine dix fois supérieur à celui de la lumière rouge », explique Mario Motta, cardiologue à la retraite qui siègeait à l'American Medical Association’s Council of Science and Public Health, un groupe qui a été le premier à sonner l'alarme sur la pollution lumineuse il y a plus de dix ans.

L'impact d'une lumière trop forte la nuit est aggravé par une exposition insuffisante au soleil pendant la journée, car de nombreuses personnes travaillent dans des bureaux ou des usines sans fenêtres. « Il y a un effet cumulatif à ne pas recevoir les doses appropriées de lumière du soleil et d'obscurité que nous avons connues au cours des millénaires en tant qu'êtres humains », explique John Hanifin, neurologue et directeur agrégé du programme Jefferson.

INSOMNIE ET CANCER

L'excès de lumière nuit aux bonnes nuits de sommeil. Dans les pièces plus lumineuses, il est plus difficile de s'endormir. Une étude publiée en janvier a également révélé que, chez les adultes chinois, la pollution lumineuse de la chambre à coucher fragmente davantage le sommeil, ce qui contribue à réduire la durée totale du sommeil.

Selon une autre étude chinoise publiée en juin, ces perturbations du rythme circadien peuvent par ailleurs augmenter les niveaux de protéine C-réactive, un signe d'inflammation, ainsi que d'autres marqueurs inflammatoires.

L'exposition excessive à la lumière a aussi été associée à des cancers hormono-dépendants, notamment les cancers du sein, du côlon et de la prostate. Des études épidémiologiques montrent que les personnes vivant avec les niveaux les plus élevés de pollution lumineuse ont tendance à présenter des taux plus élevés de ces cancers. En outre, une étude réalisée en 2023 a révélé que les enfants vivant dans des régions de Californie où les lumières extérieures sont vives couraient un risque plus élevé de développer une forme de leucémie infantile.

La découverte de la leucémie « rejoint un nombre croissant de recherches en épidémiologie qui associent le cancer, même en contrôlant d'autres facteurs, à l'environnement lumineux extérieur dans lequel les gens vivent », déclare Travis Longcore, l'un des auteurs de l'étude.

Toutes les recherches épidémiologiques, y compris une vaste étude menée au Royaume-Uni, ne confirment pas l'existence d'un lien avec le cancer. Cela peut s'expliquer par le fait que l'exposition à l'éclairage extérieur varie en fonction de l'emplacement de la chambre à coucher et de l'épaisseur des rideaux.

Certaines personnes sont également plus sensibles que d'autres à la pollution lumineuse. Une étude a montré que lorsque les participants étaient exposés à des niveaux de lumière semblables à ceux des maisons modernes, leur taux de mélatonine chutait de 50 % en moyenne, mais que les individus présentaient des différences de sensibilité de plus de 50 %.

DE NOMBREUX EFFETS SUR LA SANTÉ

Certaines recherches préliminaires à plus petite échelle évoquent la possibilité d'un risque accru de maladies cardiaques, de diabète et de dépression. Une étude réalisée au printemps dernier a ajouté l'accident ischémique transitoire à la liste des conséquences potentielles.

La fertilité peut aussi être impactée. Les hommes résidant dans des zones où la lumière extérieure est plus importante la nuit ont un sperme de moins bonne qualité, tandis que les femmes enceintes vivant dans des zones similaires peuvent connaître des taux plus élevés de naissances prématurées.

En outre, les lampadaires trop lumineux constituent un danger pour la conduite, car ils rétrécissent les pupilles qui se dilateraient dans l'obscurité, explique Mario Motta. « La lumière bleue se disperse beaucoup plus dans l'œil que la rouge, ce qui provoque un éblouissement plus important », explique Mario Motta. Selon un article publié dans Science l'année dernière, il est alors plus difficile d'identifier les personnes ou les objets sur la route.

ÉTEINDRE LA LUMIÈRE

Après des années d'inaction, l'Illuminating Engineering Society, société savante à but non lucratif, a finalement soutenu les appels en faveur d'un éclairage public moins nocif en 2020. Il s'agit de limiter les longueurs d'onde bleues, d'utiliser le niveau d'éclairage le plus faible possible et d'utiliser des écrans de protection pour diriger les rayons avec plus de précision. Auparavant, les ampoules LED de 4 000 kelvins, une mesure de température thermodynamique, étaient nettement plus efficaces sur le plan énergétique que les ampoules de 3 000 kelvins (ce n'est plus le cas aujourd'hui).

« Le problème, c'est que beaucoup d'éclairagistes achètent un manuel une fois dans leur vie. Ils sont vite dépassés », explique Mario Motta.

En plus de plaider en faveur d'un meilleur éclairage public, les gens devraient veiller à ce que leur propre maison soit moins éclairée le soir en éteignant ou en réduisant l'intensité des lumière dans la maison, sous leur porche et dans leur cour.

Les ampoules dont la température thermodynamique est réglable fournissent un éclairage à spectre complet pendant la journée et une longueur d'onde ambrée après le crépuscule. Travis Longcore recommande également d'activer tous les paramètres de l'appareil pour afficher des tons plus chauds le soir, ou de télécharger une application qui réduit encore davantage la lumière bleue. « L'idée est de réduire la puissance de la lumière la plus stimulante pour le rythme circadien au fur et à mesure que l'on se rapproche des heures de repos », explique-t-il.

L'éclairage des salles de bains est particulièrement lumineux. En allumant l'interrupteur pendant la nuit, « vous risquez fort de supprimer l'hormone mélatonine », explique George Brainard. Il recommande d'utiliser une veilleuse ou des plinthes d'éclairage ambré plus récentes.

Les volets sont indispensables pour les fenêtres des chambres à coucher donnant sur des sources de lumière extérieures. Ne laissez pas la télévision allumée toute la nuit, car elle est également associée à un sommeil moins serein.

Certaines personnes portent un masque pour dormir, mais d'autres, comme John Hanifin, préfèrent masquer les voyants lumineux des ventilateurs, des téléviseurs, des filtres à air et des ordinateurs, si votre chambre à coucher fait aussi office de bureau.