La Nouvelle-Zélande souhaite être labellisée "Réserve de ciel étoilé"

Par nuit claire, le ciel au-dessus du canton de Lake Tekapo, situé au cœur de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, est parsemé d’innombrables étoiles scintillantes. Un spectacle nocturne rare lorsque l’on sait que la pollution lumineuse touche 80 % de la planète. Et pourtant, il est assez fréquent dans l’état insulaire aux 5 millions d’habitants.

En fait, la Nouvelle-Zélande compte devenir une nation Réserve de ciel étoilé, une distinction décernée par l’International Dark-Sky Association (IDSA). Ce serait une grande première pour un pays de cette taille.

Chefs de file de cette initiative, les peuples autochtones maoris sensibilisent le grand public à l’importance écologique et culturelle des réserves de ciel étoilé.

« Notre langue [te reo Māori] et nos différentes pratiques et croyances culturelles trouvent leurs origines dans nos observations du ciel étoilé », confie Rangi Mātāmua, astronome et professeur en Mātauranga Māori (connaissances maories) à l’université de Massey, qui descend de la tribu Ngāi Tūhoe. Les Maoris utilisent par exemple un maramataka (calendrier lunaire) pour identifier les périodes et les saisons les plus propices à la culture, aux récoltes, à la pêche et à la chasse.

Le ciel exceptionnellement pur de la Nouvelle-Zélande ne plaît pas uniquement aux astronomes amateurs ; vous pouvez vous aussi l’admirer et en apprendre davantage sur sa valeur culturelle immuable.

MER ET CIEL

Plusieurs centaines d’années avant la fondation de Rome, les ancêtres polynésiens des Maoris ont traversé l’océan Pacifique à bord de canoës à double coque, appelés waka hourua. Ils connaissaient le ciel étoilé du bout des doigts, ce qui leur a permis de réaliser de longs voyages en mer sans aucun repère, compas ou sextant.

« Nos traditions indiquent que nos ancêtres voyageaient pour diverses raisons », explique Te Taka Keegan, doyen associé maori à l’université de Waikato. « Nous voguions sur les océans pour pêcher, pour rendre visite à nos voisins et pour partir vers de nouvelles contrées ».

Lui qui a réalisé son mémoire sur la navigation traditionnelle a rallié Hawaï à Rarotongo, dans les îles Cook, à bord d’un waka hourua en utilisant les premières techniques de navigation polynésiennes. Un périple long de 2 700 milles marins.

Le plus important d’après lui est de noter la position des étoiles dans le ciel lorsqu’elles se lèvent et se couchent. Les voyageurs alignent ainsi leur canoë avec les étoiles sur l’horizon et savent ainsi comment se placer lorsque celles-ci montent et prennent leur place dans le ciel. Les planètes lumineuses telles que Jupiter et Vénus aidaient aussi les navigateurs à s’orienter. Quant à la Lune, elle illumine la configuration des vagues, ce qui constitue une autre indication de la direction.

Ces observations n’étaient pas de simples aides à la navigation, estime Te Taka Keegan. « Vous créez un sentiment de familiarité, une affinité avec les étoiles. Vous n’êtes plus seul sur l’océan ; vous avez tous ces amis dans le ciel qui veillent sur vous ».

LA MYTHOLOGIE DES ÉTOILES

Limiter la pollution lumineuse est primordial en Nouvelle-Zélande pour la conservation et la biodiversité. Le ciel étoilé est crucial pour les oiseaux nocturnes tels que le kororā, dont la population décline. Surnommé le petit manchot bleu en français, il débarque sur les plages la nuit pour y préparer son nid. Les oiseaux migrateurs dépendent aussi du ciel étoilé, à l’instar de la barge rousse qui utilise la position des étoiles pour s’orienter la nuit. La pénombre est également essentielle pour les insectes ; le déclin de leurs effectifs a d’ailleurs été associé à la pollution lumineuse. Ainsi, la lumière artificielle réduirait l’activité des wētā, des insectes nocturnes menacés.