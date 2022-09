Le microbiote et ses puissants effets à travers les âges

Plus les scientifiques enquêtent sur les microbes de notre corps, et mieux ils comprennent le surprenant impact de ces organismes minuscules sur notre apparence, nos actes, pensées et sensations. Les bactéries, virus, champignons et protozoaires qui vivent dans nos intestins et nos poumons, sur notre peau et nos globes oculaires déterminent-ils véritablement notre santé et notre bien-être ? Voici une étrange idée : se dire que les bestioles que nous transportons avec nous seraient essentielles à la définition de ce que nous sommes !

Cette ménagerie de micro-organismes s’appelle le microbiote. Son influence peut être profonde. Et elle peut se faire ressentir incroyablement tôt. Dans une étude, des scientifiques de l’université de Turku (Finlande) ont montré qu’une disposition que l’on croyait aussi innée que le tempérament d’un enfant pouvait être liée au fait que les bactéries du gros intestin d’un nourrisson proviennent principalement d’un seul genre. Plus on y trouve de Bifidobacterium, et plus le bébé se montre joyeux.

La science du microbiote est encore relativement jeune. Les recherches ont démarré pour de bon voilà à peine quinze ans. Autrement dit, à ce jour, la plupart des études ont été des travaux préliminaires et de faible ampleur, ne portant que sur une dizaine de souris ou d’humains. Les scientifiques ont déjà découvert des liens entre le microbiote et certaines maladies. Mais ils ne peuvent pas encore tirer de conclusions nettes sur les liens de cause à effet entre la présence dans notre organisme de vastes quantités de microbes et ce que cela implique pour nous en tant qu’hôtes.

Or ces quantités sont ahurissantes. On estime à l’heure actuelle qu’un jeune homme adulte abrite en moyenne environ 38 billions de microbes (soit légèrement plus que le nombre de cellules humaines proprement dites). Et les perspectives pour en tirer profit sont alléchantes.

Dans un avenir pas si lointain, selon les chercheurs les plus optimistes, administrer une dose de microbes sains pourrait devenir courant –sous la forme soit de prébiotiques (des composés jouant le rôle de substrat pour le développement de microbes bénéfiques), soit de probiotiques (les microbes bénéfiques eux-mêmes), soit de transplantations fécales (des fèces riches en microbes issues de donneurs en bonne santé). De quoi nous aider à réaliser le rêve de vivre en pleine forme par des moyens purement internes.

Quand nous évoquons le microbiote, nous parlons avant tout de celui –appelé communément «flore intestinale»– de l’appareil digestif. Lequel abrite plus de 90 % des micro-organismes du corps. Mais d’autres zones grouillent de vie. Les microbes sont partout là où l’intérieur du corps rencontre l’extérieur : yeux, oreilles, nez, bouche, vagin, anus, voies urinaires. Chaque centimètre carré de notre peau abrite aussi des microbes, avec de fortes concentrations sous les aisselles, dans la zone pubienne, entre les orteils et dans le nombril.

Encore plus étonnant, chacun de nous possède un mélange de microbes qui lui est propre. Selon Rob Knight, du Centre d’innovation sur le microbiote de l’université de Californie à San Diego, des observations récentes montrent que deux individus peuvent n’avoir aucune espèce de microbes en commun dans leur microbiote. Voici certaines des principales conclusions scientifiques sur la façon dont le microbiote nous affecte pendant toute la durée de notre vie, de la petite enfance à la vieillesse.

LA PETITE ENFANCE

In utero, le foetus se développe pour l’essentiel sans microbes. Puis il sort par le passage étroit du canal de naissance, où il rencontre une multitude de bactéries. Lors d’un accouchement par voie basse, le bébé est inondé de microbes vivant dans le vagin. Il est aussi exposé aux bactéries intestinales de la mère quand son visage passe près du périnée et de l’anus de cette dernière. Les microbes issus du gros intestin de la mère se mettent aussitôt à coloniser celui du nouveau-né, engageant une sorte de dialogue avec les cellules immunitaires en développement.

Toutefois, un bébé qui naît par césarienne est privé de cette exposition. Des microbes différents ensemencent son gros intestin. Ce ne sont pas ceux de l’intestin et du vagin de la mère, mais ceux de la peau et du lait de celle-ci, ceux des mains de la sage-femme, et même de la literie de l’hôpital. Ces différences initiales peuvent avoir des implications pour le reste de la vie.

Paul Wilmes, du Centre du Luxembourg pour la biomédecine des systèmes (université du Luxembourg), a publié en 2018 une étude portant sur 13 bébés nés par voie basse et 18 bébés nés par césarienne. Ces derniers présentaient des taux très inférieurs de bactéries fabriquant les lipopolysaccharides (l’un des principaux stimulants du système immunitaire lors de son développement). Ce retard persistait pendant au moins cinq jours après la naissance. Assez longtemps, estime Paul Wilmes, pour engendrer des conséquences à long terme sur l’immunité.

Wilmes pense aussi que les différences qu’il a relevées dans les tout premiers jours de la vie peuvent signifier que la période d’«amorçage» (durant laquelle les cellules immunitaires sont configurées pour réagir à l’intrusion d’agents étrangers) pourrait faire défaut aux bébés nés par césarienne. La faiblesse des populations microbiennes des bébés nés par voie haute lors de leurs premiers jours pourrait expliquer pourquoi ils sont plus sujets, par la suite, à toutes sortes de problèmes immunitaires (allergies, maladies inflammatoires, obésité).

Un jour, estime Paul Wilmes, les bébés nés par césarienne pourront recevoir des probiotiques dérivés de souches de bactéries spécifiques à leur mère. En théorie, ces souches ensemenceront leurs intestins de microbes bénéfiques. Une telle thérapie probiotique appartient cependant encore à un avenir lointain.

L’ENFANCE

Les allergies alimentaires sont devenues si répandues que nombre d’écoles interdisent aux enfants d’apporter certaines denrées de chez eux, de peur de déclencher une réaction allergique chez d’autres enfants de la classe.

Bien des facteurs expliqueraient cet accroissement. Entre autres : la hausse du nombre de naissances par césarienne et le recours excessif aux antibiotiques, qui peuvent détruire les bactéries protectrices. Cathryn Nagler et ses collègues de l’université de Chicago se sont demandé si l’augmentation des allergies alimentaires chez les enfants pouvait être liée à la flore microbienne présente dans leur gros intestin.

L’année dernière, ils ont publié une étude sur huit bébés de 6 mois, dont quatre étaient allergiques au lait de vache. Or les microbiotes des deux groupes étaient très différents. Les bébés en bonne santé disposaient des bactéries que l’on s’attend à trouver chez des enfants de leur âge. Mais les bébés allergiques au lait de vache possédaient des bactéries plus caractéristiques des adultes.

À l’aide d’échantillons fécaux, des bactéries intestinales des bébés de l’étude ont été transplantées sur des souris dépourvues de tout germe (car nées par césarienne et élevées dans un environnement stérile). Avec les transplantations provenant de bébés en bonne santé, les souris recevaient des bactéries protectrices empêchant une réaction allergique au lait de vache. Mais avec les transplants issus de bébés allergiques, les souris ne recevaient pas ces bactéries protectrices et présentaient une réaction allergique.

Des analyses ont ensuite montré qu’une espèce particulière de bactéries semblait avoir joué un rôle spécialement actif dans la protection du premier groupe de souris : Anaerostipes caccae (de la classe des Clostridia), une espèce propre aux nourrissons.

Présidente et cofondatrice de la start-up pharmaceutique ClostraBio, Cathryn Nagler espère tester le potentiel thérapeutique de ces bactéries sur des souris de laboratoire et, à terme, sur des patients allergiques. Le premier défi a été de trouver une région du gros intestin où les bactéries bénéfiques pourraient s’implanter. Même pour un microbiote en mauvaise santé, explique Nagler, toutes les niches sont déjà prises. C’est pourquoi ClostraBio a conçu un médicament qui libère une niche dans le microbiome.

Nagler et ses collègues ont donné le médicament à des souris et leur ont inoculé une variété de Clostridia, ainsi que des fibres alimentaires en favorisant la croissance. Elle espère commencer un test clinique sur l’homme d’un traitement à base de Clostridia d’ici à deux ans. L’objectif final est de pouvoir l’administrer à des enfants souffrant d’allergies alimentaires.

La flore intestinale pourrait être liée à d’autres maladies infantiles, tel le diabète de type 1. En Australie, des scientifiques ont recueilli des échantillons fécaux de 93 enfants ayant des antécédents familiaux de diabète de type 1. Or les enfants qui ont développé la maladie par la suite avaient des taux plus élevés d’entérovirus A dans leurs selles que ceux qui étaient épargnés. Mais les chercheurs doivent se garder d’expliquer de façon hâtive les maladies (diabète ou autres) sur la seule base des différences de microbiotes, met en garde l’un des scientifiques ayant mené l’étude, W. Ian Lipkin, de l’École de santé publique Mailman de l’université Columbia.