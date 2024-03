Le Kaméni, le secret explosif de l’île de Santorin

L’île grecque de Santorin, avec ses emblématiques maisons blanches et bleues juchées en surplomb d’une baie d’azur, est indéniablement une merveille esthétique. Mais l’histoire de la formation de ce lieu paradisiaque est spectaculairement violente.

Santorin doit sa forme courbe et son intérieur submergé à de colossales éruptions survenues dans un lointain passé qui évidèrent le centre de l’île. Après chaque éruption, le volcan de Santorin reconstitue lentement ses réserves de magma et se prépare pour une nouvelle explosion gigantesque. La plus célèbre de ces éruptions eut lieu en 1560 avant notre ère. Cet emportement, l’un des plus puissants des 10 000 dernières années, ainsi que la désolation et les raz-de-marée qui s’ensuivirent marquèrent probablement le début du déclin d’une civilisation de navigateurs : les Minoens.

L’île se trouve actuellement au milieu de ce cycle cataclysmique, et les volcanologues sont particulièrement préoccupés par le volcan de l’île Néa Kaméni. Celui-ci, qui est en réalité une extension hors-sol du volcan de Santorin, qui est lui bien plus vaste, est une structure principalement sous-marine située au cœur de la caldeira et possède deux sommets : Paléa Kaméni et Néa Kaméni, qui passent une petite tête hors de l’eau.

En 726, l’une des éruptions du Kaméni donna lieu à d’importantes explosions et à une abondante projection de matière en fusion. Eu égard à la qualité particulière des roches volcaniques produites lors de cette éruption, on pensait qu’il s’agissait là du pire scénario auquel Kaméni était en mesure de se livrer.

Mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Geoscience, révèle que cette éruption fut en réalité plus virulente, et ce d’un à deux ordres de grandeur.

Les chercheurs estiment qu’au moins cent milliards de mètres cubes de lave, de cendres et de roches brûlantes furent expulsées du volcan. Ainsi cette éruption est comparable à l’explosion du volcan sous-marin Hunga Tonga, survenue en 2022 dans l’océan Pacifique. « Si une telle éruption se produisait de nos jours, cela aurait des répercussions majeures », affirme Jonas Preine, géophysicien de l’Université de Hambourg et auteur principal de l’étude.

C’est une nouvelle fâcheuse, à la fois pour les 15 000 habitants de Santorin et pour les deux millions de touristes qui visitent l’île chaque année. « Cela laisse entrevoir la possibilité que les éruptions modérées à importantes soient plus probables que ce que l’on pensait », révèle David Pyle, volcanologue de l’Université d’Oxford qui n’a pas pris part aux présentes recherches.

Mais « les habitants de l’Égée n’ont pas de raisons de paniquer pour autant pour le moment », tempère Jonas Preine. Le risque d’éruption à Santorin dans un avenir proche est faible, et rien n’indique qu’il doive en survenir une bientôt. En outre, cette étude renforce la compréhension qu’ont les volcanologues de cette île et des risques éruptifs qu’elle présente, et elle permet aux scientifiques de mieux protéger les personnes de dangers futurs.

« Les volcans sous-marins coûtent cher à étudier, déplore Jonas Preine. Mais cela en vaut la peine. Il y a tout une collection de dangers susceptibles de leur être associés. »

ENQUÊTER SUR L’HISTOIRE VOLCANIQUE DE SANTORIN

Santorin n’est qu’une des nombreuses caldeiras que compte notre planète. Celles-ci sont le fruit de l’activité de volcans qui semblent fonctionner selon des cycles qui culminent en d’importantes explosions qui engendrent des dépressions en forme de chaudron (d’où le nom caldeiras). L’activité volcanique de l’île aurait commencé il y a 650 000 ans environ, et à cette période, celle-ci aurait entraîné au moins cinq explosions catastrophiques, dont une qui dévasta toute une civilisation en 1560 avant notre ère.