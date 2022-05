Les orphelins du COVID, l'autre crise invisible

Sans lui, la famille a connu des temps difficiles. La mère d’Ivo, Nisma, est désormais la seule source de revenus de la famille et s’efforce d’étirer les 95 euros qu’elle gagne chaque mois en travaillant à l’épicerie locale.

Ivo et sa famille sont loin d’être les seules. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’au 5 mai 2022, près de 15 millions de personnes étaient mortes de causes liées au COVID-19 depuis le début de la pandémie : près de trois fois le nombre officiel de décès. Aux États-Unis, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de décès dans le monde, près d’un million de personnes sont mortes selon les données compilées par l’université Johns Hopkins.

Derrière ces statistiques se cache une crise de l’orphelinat sans précédent dans l’histoire moderne. Dans le monde, près de 10,4 millions d’enfants ont perdu un parent ou un aidant à cause du COVID-19, selon les dernières estimations de l’Imperial College de Londres. Tout comme le nombre de décès lui-même, les chiffres réels sont probablement encore plus élevés.

La perte d’un être cher est un événement qui bouleverse la vie de n’importe qui, mais il est particulièrement dévastateur pour les enfants. Des dizaines d’années de recherches montrent que la perte d’un aidant expose les enfants à un risque accru de maltraitance, de pauvreté et de problèmes de santé mentale tels que la dépression, l’anxiété et les pensées suicidaires. Si les enfants ne reçoivent pas un soutien adéquat, ou si les épreuves auxquelles ils font face sont particulièrement graves, le stress peut même modifier la structure de leur cerveau et les rendre plus vulnérables à toutes les principales causes de décès, explique Susan Hillis, coprésidente du Groupe de référence mondial sur les enfants touchés par le COVID-19, un partenariat entre l’Université d’Oxford et l’Organisation mondiale de la santé.

Le COVID-19 a également créé des conditions propices au stress chronique, les enfants étant confrontés à des fermetures d’écoles et à la menace constante de la perte d’autres êtres chers. Mais, selon Hillis et d’autres experts, la situation n’a pas nécessairement à devenir catastrophique : les leçons tirées des crises sanitaires passées nous apprennent comment aider les enfants à faire face à l’impensable.

« Il va falloir que nous travaillions tous ensemble comme nous ne l’avons jamais fait jusqu’à présent », dit-elle. L’essentiel, c’est d’agir rapidement.

DEVENIR ORPHELIN : UN PROFOND TRAUMATISME

Pour la plupart des gens, les orphelins sont toutes les personnes qui ont perdu leurs deux parents. Mais les Nations unies définissent un orphelin comme un enfant qui, tout comme Ivo, a perdu n’importe quel parent, et le terme inclut de plus en plus les grands-parents et les autres aidants familiaux.

« Chaque fois qu’on perd un parent, dans une certaine mesure, on perd les deux », explique Carolyn Taverner, cofondatrice et directrice du programme Emma’s Place, un centre d’aide aux enfants et aux familles de Staten Island, dans l’État de New York. Les parents survivants sont eux-mêmes en deuil, et beaucoup d’entre eux ont moins de temps pour s’occuper de leurs enfants puisqu’ils s’efforcent d’empêcher leur monde de s’écrouler. Les enfants sont aussi remarquablement attentifs aux émotions de leurs parents, et ont souvent tendance à les protéger en cachant leurs propres sentiments.

Ce coût de la condition d’orphelin est devenu clair très tôt dans la pandémie de sida car, selon un rapport du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 903 000 enfants sont devenus orphelins dans le monde en 1990 à cause d’elle, la première année où des estimations ont été faites. Au cours des décennies qui ont suivi, les chercheurs ont accumulé de nombreuses preuves des risques liés à la perte de l’un ou des deux parents, ou d’un aidant familial.

Tout commence par la santé mentale. Selon Taverner, la perte d’un parent est souvent le premier moment où un enfant réalise que de mauvaises choses sont susceptibles d’arriver à tout moment. Les jeunes enfants qui n’ont pas encore appris à gérer leurs émotions ont tendance à avoir plus d’accès de colère et peuvent rencontrer des problèmes à l’école. Les enfants plus âgés, dont les amis ne comprennent peut-être pas leur perte, commencent quant à eux à se sentir isolés dans leur chagrin.

Mais les enfants sont également confrontés à d’autres dangers liés à leur santé. La perte d’une source de revenus peut plonger une famille dans la pauvreté, entraînant la malnutrition ou forçant les enfants à quitter l’école et à travailler. Des recherches menées notamment par la revue Vulnerable Children and Youth Studies montrent que les enfants qui ont perdu un parent sont plus vulnérables aux maltraitances physiques, sexuelles et émotionnelles.

« Il y a cette constellation de maltraitances ou d’adversités qui s’accumulent sur l’enfant », explique Hillis.

Cette accumulation peut entraîner un état appelé stress toxique. En général, l’organisme réagit à une situation éprouvante en faisant battre son cœur à toute vitesse et en l’inondant d’hormones de stress. Lorsque ces conditions sont prolongées ou graves, l’organisme peut subir une cascade de réactions biologiques néfastes, y compris une détérioration des synapses neuronales du cerveau.

Le stress toxique peut ainsi exposer l’enfant à des complications à long terme telles que le diabète et la maladie de Parkinson. Il peut également nuire à la capacité du système immunitaire à combattre les maladies et donc augmenter le risque de mourir d’une maladie cardiaque, du VIH/sida, et plus encore. Les enfants orphelins sont également plus exposés aux pensées suicidaires.

En janvier, l’UNICEF a indiqué que plus de 616 millions d’élèves dans le monde étaient toujours touchés par les fermetures d’écoles liées au COVID ce qui, selon les experts, pourrait pousser les enfants les plus vulnérables du monde à travailler. L’absence d’école est également préjudiciable pour les enfants en deuil dont la routine est une source de réconfort.

« Une fois que la pandémie a frappé, tout a changé », explique Taverner. « Il n’y avait aucun endroit où on pouvait aller pour y échapper. »