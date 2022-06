Les vagues scélérates, un phénomène maritime violent et encore mystérieux

UNE MÉTHODE STATISTIQUE POUR PRÉDIRE LES VAGUES

Selon une école de mathématiciens, les causes d’une vague scélérate ont peu d’importance. Il serait en effet possible de prédire ces phénomènes maritimes avec une grande précision en utilisant un cadre statistique pour les événements rares, appelé le principe de grandes déviations.

Cette méthode consiste à modéliser la manière la plus efficace qui pourrait permettre à une vague scélérate de se former, puis d’utiliser ce modèle pour tracer le développement d’une vague scélérate spécifique. En fonction du scénario, la théorie peut prendre en compte des effets linéaires et non linéaires, raison pour laquelle ses partisans la considèrent comme une théorie unificatrice, qui pourrait peut-être être utilisée pour prédire les vagues scélérates dans diverses conditions océaniques.

« Si l’on se contente d’examiner la manière la plus efficace de formation de ces vagues, on constate qu’elle correspond très bien à celles qui ont été réellement observées », explique Tobias Grafke, mathématicien à l’université de Warwick, au Royaume-Uni.

Avec une équipe de chercheurs, Grafke a testé cette théorie dans des canaux de vagues, a mesuré les résultats par rapport aux observations de vagues en temps réel, et a constaté que la méthode pouvait prédire les vagues scélérates dans les deux contextes, et ce avec une efficacité étonnante.

Ce cadre pose toutefois un problème : il est extrêmement difficile de prendre en compte tous les facteurs d’un état de mer à un moment précis. Si vous êtes le capitaine d’un navire, les informations prévisionnelles les plus utiles doivent provenir d’observations en temps réel, et non de probabilités statistiques. Selon Grafke, la formule de son équipe peut tenir compte des spécificités d’un état de mer donné, mais plus on y ajoute de variables, plus il devient difficile de la résoudre rapidement.

« Plus ces [équations] sont complexes, plus la prédiction est bonne, et plus l’effort et le temps de calcul sont élevés », explique Chabchoub. « Il s’agit donc d’un compromis entre la précision et le temps nécessaire pour obtenir des résultats utiles. »