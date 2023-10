Quels sont les signes de la démence, si difficile à diagnostiquer ?

D’autres maladies ou d’autres lésions peuvent entraîner une démence en affectant directement ou indirectement le cerveau. Plus de 250 000 Français souffriraient de démence à corps de Lewy. Il s’agit du deuxième type le plus prévalent et il se caractérise par des dépôts anormaux de la protéine alpha-synucléine dans les cellules nerveuses du cerveau qui régissent la pensée, la mémoire et le mouvement. Les patients peuvent également être sujets à des épisodes d’hallucination, de tremblements et de rigidité, à une tension artérielle et à un rythme cardiaque irréguliers, et à d’autres dysfonctionnements du système nerveux autonome.

Une tension artérielle élevée, ou toute chose interrompant un flux de sang et d’oxygène régulier en direction du cerveau peut entraîner une troisième maladie, la démence vasculaire. Les symptômes peuvent apparaître soudainement ou petit à petit. Bien qu’AVC ne rime pas toujours nécessairement avec démence vasculaire, « avec plusieurs AVC, une part suffisamment importante de votre cerveau meurt, de sorte que vous n’avez plus assez de tissus sains pour fonctionner », explique Josef Coresh, qui doit ouvrir un Institut du vieillissement optimal au Centre Langone Health de l’Université de New York en novembre.

Un type de démence fronto-temporale endommage les lobes frontaux du cerveau et modifie la personnalité, le comportement social et la capacité à contrôler ses émotions. Un autre, dû à une détérioration des lobes temporaux (situés de part et d’autre de la tête, près des oreilles) entraîne une perte de vocabulaire, entrave l’élocution et fait oublier la destination des objets de tous les jours. Il peut être d’origine génétique, comme d’autres types de démence, et il peut survenir plus tôt, à la quarantaine ou à la cinquantaine.

Des infections virales telles que l’encéphalite virale, la grippe et l’herpès sont également associées à la démence, ainsi que la consommation excessive d’alcool et ou les lésions cérébrales.

Selon Timothy Rittman, l’inflammation est un facteur. Après l’invasion d’un virus, un AVC ou un coup sur la tête, les cellules immunitaires du cerveau, uniques en leur genre, affluent et tentent de réparer la zone. Elles laissent une cicatrice qui perturbe le fonctionnement normal et interrompt les connexions entre neurones, explique-t-il. « Et c’est peut-être l’inflammation qui pousse ces protéines [présentes dans le cerveau] à changer. »

La perte d’audition, qui affecte la plupart des personnes de plus de 70 ans, peut aussi contribuer à la démence. Certains traitements délivrés sur ordonnance constituent également un risque, notamment ceux servant à soigner les brûlures d’estomac, la dépression, l’incontinence, les symptômes de la maladie de Parkinson et d’autres problèmes de santé.

Pour compliquer encore un peu plus les choses, la recherche a montré que de nombreuses personnes sont atteintes d’une « démence mixte », qui pourrait être déclenchée par plusieurs facteurs. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi les symptômes varient selon les individus.

CE QUE NOUS SAVONS ET CE QUE NOUS NE SAVONS PAS

Josef Coresh surnomme le cerveau « la dernière frontière » à cause de sa complexité insurmontable. Il compare son activité à celle du cœur. « Le cœur est un muscle et une plomberie que l’on peut observer. Mais le cerveau est une machine électrochimique [qui fonctionne] à une échelle nanoscopique très fine. Il comporte un gigantesque réseau composé de dizaines de noyaux et de milliards de chemins. »

Nous savons énormément de choses sur ce que font les différentes régions du cerveau et sur les liens qu’elles entretiennent. Selon Josef Coresh, l’étape suivante est de rapporter des changements chimiques à des changements du réseau cérébrale puis à des changements de comportement.

Timothy Rittman remarque que sous le microscope, on aperçoit une accumulation de touffes de protéines à l’intérieur et autour des neurones. « Que font ces protéines ? Aux neurones ? Pour faire décliner la cognition ? demande-t-il. C’est la question à un million en ce qui concerne la démence. »

IDENTIFIER LES PERSONNES À RISQUE

Chez les personnes porteuses d’une mutation génétique qui augmente grandement le risque de survenue de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence fronto-temporale, des changements dans l’activité du cerveau peuvent apparaître des décennies avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Pour savoir si cela valait également pour d’autres groupes, Timothy Rittman et d’autres chercheurs de Cambridge ont analysé des données fournies par U.K. Biobank contenant des informations sur la santé, la génétique, le mode de vie et l’acuité mentale d’un demi-million de participants. Une fois les personnes souffrant de démence mises à part, les tests cognitifs ont montré des signes qui portent à croire que le déclin neurologique peut être observé jusqu’à neuf ans avant le diagnostic.

Josef Coresh et une équipe de l’École de médecine de l’Université Johns-Hopkins se sont associés à l’Institut national du vieillissement et, ensemble, ils ont employé une approche différente de celle de l’équipe britannique. Ils ont examiné le plasma sanguin de près de 11 000 adultes âgés de 45 à 65 ans en espérant y découvrir des liens entre certaines protéines et un risque cognitif. D’après Josef Coresh, ils ont réussi à identifier trente-deux protéines susceptibles d’être découvertes vingt à trente ans avant la manifestation d’une démence. Certaines affectent le processus de maladie vasculaire, provoquent une inflammation toxique pour les cellules nerveuses ou affectent la transmission entre ces dernières.

À l’avenir, ces protéines pourraient servir à dépister les personnes à risque, et pourraient servir d’indicateurs précoces en vue d’un diagnostic et d’une intervention.

PRÉVENIR LA DÉMENCE ?

Selon certains experts, bien que des facteurs de risque soient établis, il pourrait être possible de protéger la santé du cerveau et de prévenir la démence grâce aux mêmes habitudes qui permettent d’éviter le cancer, le diabète et les cardiopathies : avoir une alimentation nutritive, faire de l’exercice physique, ne pas fumer, et maintenir sa glycémie et sa tension artérielle sous contrôle.

Une étude qui s’est déroulée sur trois décennies a montré que l’apparition d’hypertension en milieu de vie est corrélée à un risque accru de démence plus tard. « Heureusement, les maladies vasculaires sont largement évitables […] et l’hypertension et le diabète sont soignables », indique Josef Coresh. Il note que « le niveau de démence [par habitant] est en fait en train de chuter aux États-Unis et en Europe, car les gens mènent une vie plus saine. » Selon certaines estimations, sur les trente dernières années, le nombre de cas a chuté de 15 % par décennie.

Timothy Rittman propose une perspective encourageante. « Nous faisons de bons progrès vers une compréhension qui pourrait ensuite conduire à de la prévention et / ou à un traitement », affirme-t-il.

Mais cela n’aide pas ceux qui souffrent actuellement de ces maladies qui bouleversent complètement la vie ; et cela n’aide pas non plus leurs proches. Melissa Toms Minotti a notamment raconté les démêlés de son père avec la démence vasculaire afin de souligner le stress, la peine et l’imprévisibilité que subissent les aidants.

La responsabilité de ses soins a principalement échu à sa mère, à son frère et à sa sœur. Son père oscillait entre des jours où il était relativement cohérent et d’autres où il ne souvenait que de peu de choses. Parfois, son attitude de gentleman à l’ancienne laissait la place à la grossièreté et à des humeurs grincheuses. Des frais de télémarketing sont apparus sur ses relevés bancaires. Il avait supervisé de grands projets de construction mais un jour, il est tombé dans la confusion et était incapable de mesurer l’endroit où accrocher un tableau au mur. « Des choses simples, très simples, se souvient-elle. Chaque changement grignotait un peu plus de terrain, le rendait moins capable de fonctionner. »