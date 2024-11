IA : comment elle révolutionne la chirurgie

Dans le cas des tumeurs neurologiques, par exemple, les médecins ignorent souvent de quoi il retourne jusqu’au moment où ils retirent un morceau de crâne et pratiquent une biopsie sur un échantillon de tissu cérébral. Il en va ainsi au Prinses Máxima, centre d’oncologie pédiatrique affilié à l’UMC Utrecht, l’un des plus grands hôpitaux de recherche des Pays-Bas. Eelco Hoving y est directeur du service de neuro-oncologie. L’échantillon est ensuite envoyé au laboratoire, où il est analysé de deux manières. Les pathologistes réalisent un séquençage et un profil de ce tissu, et tentent d’identifier le type de tumeur présente – un processus laborieux qui peut durer une semaine, voire souvent plus. En parallèle, le laboratoire congèle une petite coupe transversale de l’échantillon et la tranche finement au scalpel pour obtenir une sorte d’« instantané gelé », explique Eelco Hoving. Cette « coupe rapide » examinée au microscope peut contribuer à l’identification du type de tumeur en quinze à vingt minutes seulement, mais elle est nettement moins fiable que la méthode plus lente.