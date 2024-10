Les carences en fer sont plus courantes - et plus graves - qu'on ne le pensait

Pour la plupart d’entre nous, il est déjà difficile de rester en forme tout au long de la journée. Alors pour une femme sur quatre souffrant d’une carence en fer, le quotidien peut s’avérer encore plus éreintant.

Plus de deux milliards de personnes dans le monde présentent une forme ou une autre de cette affection. Ce minéral étant essentiel à plusieurs fonctions biologiques importantes, les personnes dont les taux de fer sont faibles déclarent souvent ressentir des symptômes tels que la fatigue, la dyspnée, des vertiges, des maux de tête et même des problèmes cardiovasculaires.

Ce phénomène peut toucher aussi bien les hommes que les femmes de tous âges mais certaines populations, dont les femmes enceintes, sont davantage affectées. Sans traitement, la carence en fer peut facilement se transformer en anémie, soit une diminution du nombre de globules rouges sains. Elle en est la cause la plus fréquente : un manque de fer entraîne une diminution de la quantité d’hémoglobine, ce qui ralentit la production de globules rouges.

Étant donné que la carence en fer peut avoir un certain nombre d’effets néfastes sur la santé à court et à long terme, les personnes à risque devraient faire contrôler leur taux de fer, explique Irogue Igbinosa, professeure de médecine materno-fœtale à l’université Stanford et spécialiste de la santé génésique des femmes.

« En général, lorsque les gens deviennent anémiques, cela reflète une carence en fer qui dure depuis un certain temps », indique-t-elle. « Il faut de l’énergie pour vivre et le manque de fer peut avoir tellement de répercussions que nous n’avons pas encore fini de les découvrir. »

CARENCE EN FER ET ANÉMIE : QUI EST TOUCHÉ ?

Vivre avec une carence en fer peut avoir de lourdes conséquences sur l’organisme. Le fer est indispensable à la fabrication de l’hémoglobine, une protéine dont les globules rouges ont besoin pour transporter l’oxygène dans le corps. Si le fer est présent en faible quantité, les organes, les muscles et les tissus ne reçoivent pas suffisamment d’oxygène pour fonctionner à plein régime.

Même si la plupart des êtres humains absorbent suffisamment de fer à partir des aliments qu’ils consomment, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Bien que cette affection entraîne rarement la mort par elle-même, la carence en fer est connue pour exacerber d’autres maladies chroniques touchant notamment les reins ou le foie, ainsi que pour entraver la guérison des infections et des blessures car l’organisme a besoin d’oxygène pour se rétablir.

Jusqu’à la puberté, les hommes et les femmes nécessitent en règle générale du même apport quotidien recommandé en fer, soit 7 à 10 mg. Cependant, entre dix-neuf et cinquante ans, celui-ci monte à 18 mg pour les femmes. Il grimpe à 27 mg en cas de grossesse et chute à 9 mg pendant l’allaitement. Quant aux hommes, selon leur âge, ils n’ont besoin que de 8 à 11 mg de fer tout au long de leur vie.

L’anémie ferriprive apparaît généralement de manière progressive mais les femmes peuvent en souffrir davantage que les hommes à cause de leur cycle menstruel, affirme Irogue Igbinosa. La perte de sang causée par des règles abondantes ou longues épuise encore davantage des réserves de fer déjà limitées.