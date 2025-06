Décryptage : Shield, le test sanguin pour détecter le cancer colorectal

Aux États-Unis, comme en France, le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier. Cela pousse les experts à inciter les adultes au dépistage régulier, mais beaucoup les évitent à cause de leur caractère désagréable, invasif et chronophage. Alors quand la Food and Drug Association (FDA, équivalent de l’ANSM en France) a annoncé, aux États-Unis l’an dernier, avoir approuvé le premier test de dépistage sanguin, la nouvelle s’est vite répandue. Cette méthode permet aux médecins de déceler un cancer du côlon de la même manière qu’ils vérifient les taux de cholestérol et de glycémie.

Ce test, Shield de son nom, se sert d’une prise de sang pratiquée par un professionnel de santé puis envoyée dans un labo, pour détecter les signes d’un cancer colorectal. Plus précisément, il décèle la présence dans le sang des protéines lui étant associées, ainsi que l’ADN provenant des cellules tumorales. Shield était d’ores et déjà disponible sur ordonnance d’un médecin aux États-Unis depuis 2022, mais son approbation par la FDA rend plus probable sa possible couverture par les assurances maladies privées et Medicare, un programme fédéral d’assurance maladie.

Les chances de survie sont beaucoup plus élevées lorsque le cancer est détecté tôt. Si les tissus touchés sont retirés et les cellules cancéreuses éradiquées, la survie à 5 ans des patients est estimée à 91 %. Seuls 15 % des patients vivent aussi longtemps quand le cancer est découvert après s’être répandu. Et pourtant, aux États-Unis, seulement 35 % des patients sont diagnostiqués à un stade précoce de la maladie. En France, le taux de participation aux tests de dépistage est de 29,6 %.

Le dépistage du cancer du côlon, qui aboutit à des détections précoces, est tellement efficace qu’aux États-Unis, la U.S. Preventive Services Task Force a abaissé l’âge recommandé de dépistage de cinquante à quarante-cinq ans pour les personnes présentant un risque moyen. Les chiffres révèlent toutefois que seuls deux tiers des Américains sont à jour avec les recommandations de suivi.

Selon Guardant Health, la société à l’origine de la production de Shield, certains patients évitent de se faire tester à cause du caractère chronophage et de l’inconfort induit par les coloscopies ou les rectosigmoïdoscopies flexibles, examens visuels de la paroi du rectum. Ces deux tests demandent une préparation des intestins et un lavement pré-opératoire.

« Un test sanguin tel que celui-ci est plus susceptible de correspondre aux besoins de personnes nécessitant un dépistage mais qui ne se font pas dépister », explique Michael Cecchini, oncologue au Centre de lutte contre le cancer de l’université de Yale. Pour les États-Unis et les pays qui n’ont pas de moyens de dépistage moins invasifs que les coloscopies, le chercheur affirme que ce test revêt une grande importance.

Il insiste toutefois sur la nécessité de mener des études afin de déterminer si ce test sanguin réduit le taux de mortalité du cancer au cours du temps, ce qui est le but ultime de la recherche. LA COLOSCOPIE POURRAIT TOUJOURS ÊTRE NÉCESSAIRE

L’approbation de la FDA a fait suite à la publication d’un essai clinique publié dans la revue scientifique New England Journal of Medicine, en mars 2024, au cours duquel le test sanguin a été employé sur plus de 20 000 personnes originaires de communautés rurales et urbaines à travers les États-Unis. Shield a décelé avec succès le cancer colorectal que présentaient 83 % des participants. Un taux légèrement plus bas que la précision des tests ADN pratiqués sur les selles.