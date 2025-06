L’hypnose peut-elle vraiment soulager les bouffées de chaleur ?

User de l’hypnose à des fins médicales et psychologiques remonte à plusieurs siècles. Au 18e siècle, Franz Anton Mesmer, médecin autrichien né en Allemagne, pensait que le « mesmérisme » était causé par un fluide invisible reliant le sujet au thérapeute. Cette pratique était utilisée pour modifier la perception de la douleur chez les individus devant subir une intervention chirurgicale, ainsi que pour aider les personnes souffrant de troubles psychiques.

De nos jours, l’hypnose est considérée comme un état subjectif dans lequel la perception ou la mémoire peuvent être évoquées au moyen de la suggestion. Alors que notre compréhension de l’hypnose a évolué, cette pratique reste aujourd’hui un outil utile, à la fois en médecine et en psychologie. L’hypnose moderne a été employée pour lutter contre les addictions, soulager les douleurs chroniques et, plus récemment, réduire la fréquence des bouffées de chaleur.

La plupart des femmes commencent la transition ménopausique, moment à partir duquel la production d’œstrogènes et de progestérone diminue et que les menstruations cessent, entre quarante-cinq et cinquante-cinq ans. En raison de ces changements au niveau des taux d’hormones, les femmes peuvent ressentir des bouffées de chaleur avant et pendant la ménopause. Cette soudaine sensation de chaleur, de sudation, d’anxiété et de frissonnement peut être débilitante.

Les équipes de recherche, ainsi que les praticiens et praticiennes, affirment que l’hypnose pourrait constituer une alternative aux traitements hormonaux qui peuvent s’avérer coûteux et comporter des risques. Bien que cela puisse paraître invraisemblable, il existe des études sur le traitement des bouffées de chaleur au moyen de l’hypnose. Tandis que la plupart des recherches sur les interventions comportementales relatives aux symptômes de la ménopause se concentrent sur l’hypnose clinique et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), l’équipe de recherche de l’université Baylor a souhaité aller plus loin. Dans une étude de la portée datant de 2025, ils ont constaté que, en comparaison avec la TCC, l’hypnose s’avérait être un moyen plus efficace de réduire à la fois la fréquence et l’intensité des symptômes.

Découvrez quelle science se cache derrière le traitement des bouffées de chaleur par le biais de l’hypnose, dont les implications et l’efficacité réelle.

QUELLES SONT LES CAUSES DES BOUFFÉES DE CHALEUR ET COMMENT LES TRAITER ?

Pour traiter les bouffées de chaleur, « je pense qu’il est tout d’abord important de se pencher sur [leurs] causes », explique Gary Elkins, auteur principal de l’étude de la portée et psychologue clinicien qui enseigne à l’université Baylor de Waco, au Texas. « Ce n’est pas uniquement la baisse d’œstrogène qui provoque une bouffée de chaleur. »

Lorsqu’une femme ressent une bouffée de chaleur, cela sous-entend un dérèglement de la température corporelle centrale. Celle-ci est régulée par l’hypothalamus, situé dans le cerveau. « Pendant la transition ménopausique, il y a divers changements hormonaux que l’hypothalamus perçoit à tort comme de la chaleur. De sorte que, lorsqu’une femme a une bouffée de chaleur, elle transpire de façon à se rafraîchir », précise Gary Elkins.

Les soins les plus connus et les plus facilement prescrits sont le traitement hormonal substitutif (THS) et les traitements non hormonaux comme le veoza, la gabapentine et la clonidine. Le THS agit en augmentant les taux d’hormones, tandis que les médicaments non hormonaux ciblent les cellules cérébrales, ainsi que d’autres voies, impliquées dans les bouffées de chaleur. The Menopause Society recommande également la TCC en tant que traitement non hormonal efficace.

L’HYPNOSE ET CE QUI DÉCLENCHE LES BOUFFÉES DE CHALEUR

Gary Elkins et ses collègues ont parcouru la littérature à la recherche d’études sur la TCC et les bouffées de chaleur. Sur vingt-trois études, l’équipe a constaté qu’après la première semaine d’hypnothérapie, le nombre de ces dernières avait chuté de près de 30 % en moyenne. À partir de la quatrième semaine, la fréquence des bouffées de chaleur avait diminué de 70 %. La TCC ne semble pas avoir fourni d’aussi bons résultats.

Que peut-il donc se produire dans le cerveau pour permettre de réduire les bouffées de chaleur ? Gary Elkins et ses collègues émettent l’hypothèse que, lorsqu’une femme est sous hypnose et entend les suggestions post-hypnotiques, l’hypothalamus perçoit de la fraîcheur et les bouffées de chaleur deviennent de moins en moins fréquentes.

Le stress et l’anxiété sont d’autres déclencheurs importants des bouffées de chaleur. Ainsi, lorsque les femmes pratiquent la relaxation hypnotique, les effets se prolongent après cet état, constituant un moyen de réguler la réaction de stress ou le système nerveux autonome.

Gary Elkins souligne l’importance de la constance. « Ce n’est pas comme si je vous hypnotisais une fois et que les bouffées de chaleur disparaissaient. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Il faut renforcer et ressentir de nouveau la fraîcheur. C’est la connexion corps-esprit ».

EN QUOI CONSISTE L’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE ?