Nous avons tous un jour été une sirène… En quelque sorte.

Dans l'utérus de la mère, le fœtus flotte dans un liquide clair, légèrement jaunâtre, qui l'entoure et le protège pendant la grossesse, lui permettant de bouger et d'entraîner ses muscles. Un disque de tissu spongieux appelé placenta, d'environ 20 centimètres de diamètre et d'une épaisseur d’à peu près 2,5 centimètres, relie le fœtus à l'utérus de la mère par l'intermédiaire du cordon ombilical. Ce dernier apporte tous les nutriments et l'oxygène dont le bébé a besoin jusqu'à la naissance. Comment passe-t-il d’une respiration sous l'eau, comme une sirène, à sa première bouffée d'air lorsqu'il vient au monde ?

Un rapide et complexe enchaînement d'événements physiologiques et moléculaires permet au nouveau-né de prendre sa toute première respiration, généralement dans les dix secondes qui suivent l'accouchement. « C'est l'un des moments les plus importants en début de vie », explique David Tingay, néonatologue au Royal Children's Hospital de Melbourne, en Australie.

Cette première respiration marque l'étape cruciale qu’est le passage de la circulation fœtale à la respiration autonome.

« C'est une transition tout à fait remarquable que nous effectuons tous », affirme David Tingay.

COMMENT LE FŒTUS RESPIRE-T-IL AVANT LA NAISSANCE SANS UTILISER SES POUMONS ?

Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais quatre semaines après la fécondation environ, la ressemblance entre les humains et les poissons est remarquable. Chez ces derniers toutefois, les structures pliées du cou se transforment en filaments charnus appelés branchies. Remplies de vaisseaux sanguins, l'oxygène y est extrait de l'eau et le dioxyde de carbone rejeté. Chez les humains, ces mêmes structures pliées deviennent des mâchoires.

Vers la quatrième ou cinquième semaine de gestation, le système respiratoire du fœtus commence à se former à partir d’une invagination de la partie antérieure de l’intestin primitif. À la fin de la huitième semaine, l'architecture de base des poumons est formée et, tout au long des semaines et des mois suivants, le tissu pulmonaire se développe et mûrit. Lorsque la grossesse arrive à terme, à neuf mois, les poumons du fœtus sont aboutis et presque prêts à inspirer et à expirer en dehors de l'utérus.

Dans ce dernier, cependant, les poumons du fœtus sont remplis de liquide qu’ils sécrètent eux-mêmes. Celui-ci protège les organes en développement d’une éventuelle compression ou de dommages.

Avant la naissance, le réseau de vaisseaux sanguins du placenta facilite l'apport en oxygène, ainsi qu’en nutriments, et élimine ce qui doit l’être. L'oxygène provenant de la circulation sanguine de la mère est transféré à travers le placenta dans celle du fœtus, tandis que le dioxyde de carbone et autres rejets du fœtus sont éliminés de la même manière, en sens inverse.