Pourquoi l'Homme s'est-il mis à boire du lait de vache ?

Il est facile de comprendre d'où nous vient cette envie. La consommation de produits laitiers présente de nombreux avantages, surtout lorsque la nourriture se fait rare. Les troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins constituent une source mobile et renouvelable de nourriture et de liquide propre et potable. En outre, ces animaux sont capables de prospérer dans des environnements où l'Homme ne pourrait pas s'établir en leur absence.

Néanmoins, la consommation de lait à l'âge adulte reste un comportement étrange au sein du royaume animal, encore plus s'il s'agit du lait d'un autre animal, et la pratique provoque bon nombre d'effets bizarres et non négligeables. La science s'efforce encore de déterminer les raisons qui ont poussé nos ancêtres à commencer et celles qui nous poussent à continuer. Ce domaine d'étude pourrait permettre de mieux comprendre nos cultures alimentaires, nos microbiotes et même notre ADN.