Une personne sur huit dans le monde est obèse

Un milliard de personnes obèses. Cette barre symbolique a été dépassée dans le monde en 2022, d’après une étude de la revue médicale britannique The Lancet dévoilée en mars 2024, qui se base sur les données d’environ 222 millions de personnes dans plus de 190 pays. Cela représente une personne sur huit à l'échelle de la planète. Depuis 1990, l’obésité a plus que doublé dans le monde chez les adultes et quadruplé chez les adolescents, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En France, 17 % de la population seraient concernés.

La majorité des adultes atteints d'obésité sont des femmes (504 millions, soit 57 %), mais c'est chez les hommes que la tendance a évolué le plus rapidement en trente ans. Pour eux, la prévalence a presque triplé, alors qu'elle a doublé chez les femmes. Chez les enfants, les garçons sont principalement touchés par l'obésité (94 millions, soit 59 %) et la prévalence augmente de manière similaire selon les sexes : un facteur 4 pour les filles et 4,4 pour les garçons.

Souvent complexe et multifactorielle, l’obésité est une maladie chronique. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) la définit comme « un excès de masse grasse et une modification du tissu adipeux, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l’espérance de vie ». Le surpoids et l’obésité sont diagnostiqués à partir d’un calcul de l’Indice de masse corporelle (IMC), qui est un rapport du poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres carrés. « On considère qu’un poids est normal entre 19 et 25 kg/m2. Entre 25 et 30 kg/m2, on est en surpoids, et au-dessus de 30 kg/m2, en situation d’obésité », énumère Annick Fontbonne, épidémiologiste à l’Inserm.

Si l’obésité résulte d’un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques, il est important de noter qu’elle n’est pas toujours synonyme de mauvaise santé. Néanmoins, elle peut être la cause de plusieurs maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, certains cancers ou maladies cardio-vasculaires, voire des maladies articulaires. Ce sont donc « essentiellement des effets à moyens ou long terme », selon la chercheuse.

À cela, il faut ajouter les problématiques psychologiques liées au body shaming , qui peuvent être la source de dépressions et autres troubles mentaux. Juliette Katz, influenceuse française, aborde régulièrement le sujet sur sa chaîne YouTube. « C’est au-delà du poids, c’est l’estime, le regard qu’on se porte et le regard des autres […] Je souffre profondément de la non-estime que je me donne », explique-t-elle dans une vidéo intitulée « 35 ans que ça dure », dans laquelle elle évoque sa relation compliquée à la nourriture et les remarques violentes qu’elle a pu subir de la part de ses proches.

Notons que parmi les éléments déclencheurs de l’obésité, l’alimentation n’est qu’un facteur parmi d’autres. La génétique est aussi très importante. « Les études sur les jumeaux montrent qu’il peut y avoir une concordance de 70 %, c’est une maladie qui a un fort composant génétique », révèle Annick Fontbonne.