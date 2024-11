Pourquoi l'Homme de Néandertal et Homo sapiens enterraient-ils leurs morts ?

Dans l'ensemble analysé par les chercheurs, les tombes les plus anciennes âgées de 120 000 ans correspondent aux plus anciennes sépultures pour les deux espèces. Been et Barzilai pensent également que ces tombes étaient les premières d'une tradition qui s'est ensuite propagée en dehors du Levant, vers l'Afrique et l'Europe, où la plupart des sépultures découvertes à ce jour sont bien plus récentes. En Afrique, la tombe Homo sapiens la plus ancienne est celle d'un enfant enterré à Panga ya Saidi au Kenya il y a 78 000 ans, alors que la plupart des sépultures européennes ne dépassent pas les 60 000 ans.