Découverte d'une nouvelle espèce de titanosaure en Patagonie

Certains des os fossilisés de C. calvoi partagent des caractéristiques avec d’autres herbivores, dinosaures et autres, de la fin du Crétacé, découverts dans la région, comme Overosaurus et Muyelensaurus. Ce sont d’autres particularités qui distinguent cette nouvelle espèce des autres. « Par exemple, son fémur présente un renflement latéral, sa colonne vertébrale est projetée vers l’arrière et son humérus est très fin et large », explique Diego Pol.