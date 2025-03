Sous la glace de l'Antarctique, des rivières s'écoulent vers le haut

L’immense calotte glaciaire de l’Antarctique paraît on ne peut plus plate. En effet, bien que, près de son centre, la vaste couche de glace du continent s’élève à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ses pentes et ses inclinaisons sont invisibles aux yeux des humains.

Sous cette épaisse couche de glace se cache toutefois un paysage surprenant de montagnes et de vallées escarpées, traversé par des rivières sinueuses qui, selon les experts, pourraient bien jouer un rôle déterminant dans l’évolution de la calotte glaciaire face au réchauffement sans précédent auquel elle sera prochainement confrontée.

Les scientifiques prévoient désormais qu’avec la fonte et l’amincissement de la calotte glaciaire de l’Antarctique au cours des prochaines décennies, ces rivières cachées devraient s’agrandir, déborder et emprunter de nouvelles voies d’écoulement. Ce phénomène pourrait déstabiliser les grands glaciers côtiers qui déterminent le rythme de l’élévation du niveau de la mer.

« Les transformations sont assez radicales », commente Christine Dow, hydroglaciologue à l’Université de Waterloo, au Canada, dont l’équipe a codirigé une nouvelle étude sur le sujet. L’évolution des cours d’eau pourrait, selon la chercheuse, entraîner la fonte et le glissement plus rapides des glaciers dans l’océan. « Nous sous-estimons encore la vitesse des changements qui nous attendent ainsi que la quantité de glace qui disparaîtra au cours des quatre-vingts prochaines années. »

Les résultats de l’étude, publiée le 20 mars dans la revue Nature Communications, sont le fruit de vingt années de travail visant à cartographier le continent caché sous les calottes de glace de l’Antarctique.

UN MONDE SOUS-GLACIAIRE INEXPLORÉ

Aucun être humain n’a jamais posé les yeux sur ces montagnes et ces vallées. Cependant, au cours des dernières décennies, des avions ont été envoyés pour survoler le continent antarctique et utiliser des radars capables de pénétrer la glace ainsi que des mesures précises des champs gravitationnels et magnétiques dans l’objectif d’obtenir un aperçu de ce monde sous-glaciaire.

Ces missions ont permis de révéler l’existence de hautes chaînes de montagnes, de larges vallées et de profonds canyons. Les radars ont également dévoilé les reflets de plusieurs centaines de lacs sous-glaciaires, alimentés par l’eau résultant de la lente fonte, à raison d’une fraction de centimètre par an, de la glace située à la base de la calotte glaciaire, une fonte provoquée par l’infiltration de chaleur géothermique venant des profondeurs ainsi que par la friction de la glace glissant sur la terre.

Les scientifiques ont aussi réalisé que, bien souvent, les rivières sous-glaciaires s’écoulaient dans les lacs, voire en sortaient. Puisqu’elles ne subissent pas seulement les effets de la gravité, mais aussi ceux de la pression de la glace qui se tient au-dessus d’elles, ces rivières peuvent présenter des comportements étranges, explique Anna-Mireilla Hayden, doctorante en hydroglaciologie qui fait partie de l’équipe de Dow à l’Université de Waterloo.

« L’eau peut même s’écouler vers le haut », révèle-t-elle, depuis des endroits recouverts d’une glace épaisse, où la pression est donc élevée, vers des endroits où la glace est plus fine et la pression plus faible. Dans certains cas, l’eau peut monter sur des centaines de mètres le long des flancs escarpés de montagnes sous-glaciaires.

Ces rivières étroites sont difficiles à repérer à l’aide d’un radar, c’est pourquoi l’équipe de Dow a passé onze années à les cartographier encore plus rigoureusement. Pour cela, les scientifiques ont combiné des cartes du paysage sous-glaciaire avec des mesures précises relatives à l’épaisseur de la glace afin de prédire les voies d’écoulement de l’eau sous-glaciaire en fonction de la gravité et de la pression.

Ils ont constaté que la plupart des glaciers de l’Antarctique qui se déplacent le plus rapidement recouvrent de grandes quantités d’eau ; cette eau lubrifie la glace, lui permettant de glisser plus facilement sur la terre. Cette observation est particulièrement vraie pour les glaciers les plus instables du continent, comme ceux de Thwaites et de l’Île-du-Pin, qui déversent aujourd’hui de la glace dans l’océan plus rapidement que jamais auparavant. Le paysage recouvert par ces glaciers est parsemé de volcans et de vallées de rift qui émettent des niveaux élevés de chaleur géothermique et, par conséquent, d’importantes quantités d’eau de fonte qui facilitent leur déplacement.

DE MYSTÉRIEUX POINTS DE CHALEUR