Votre peau aussi souffre du réchauffement climatique

COMMENT LA POLLUTION DE L’AIR ET LA FUMÉE DES FEUX DE FORÊT ENDOMMAGENT LA PEAU

Alors que le changement climatique intensifie les feux de forêt et les rend plus fréquents, les effets sur la qualité de l’air sont considérables, à l’image des débris floconneux que Maria Wei a vus en Californie voilà sept ans.

« Beaucoup de maladies inflammatoires, voire toutes, seront concernées par la pollution de l’air, y compris par la fumée des feux de forêts », explique Maria Wei. Quand les forêts brûlent, elles libèrent des polluants, par exemple des particules fines, qui peuvent entraîner un stress oxydatif et ainsi endommager la peau. Chez les patients atteints d’eczéma, le rôle de barrière de la peau étant déjà altéré, la pollution pénètre plus facilement dans les pores et provoque des irritations. Comme le précise Maria Wei, chez les patients souffrant de psoriasis, la pollution déclenche une réaction inflammatoire : le système immunitaire libère des substances inflammatoires dans le sang qui déclenchent une éruption cutanée.

Arianne Shadi Kourosh a également observé un nombre exceptionnellement élevé de patients présentant des poussées d’eczéma lorsque les incendies canadiens ont enveloppé Boston de fumée en juin 2023. En ce qui concerne l’eczéma, le pic saisonnier a généralement lieu lors des mois d’hiver quand l’air est plus sec. Une vague de patients au mois de juin était donc inattendue, souligne-t-elle. La clinique accueille normalement moins de vingt patients chaque été pour des cas d’eczéma, mais durant les feux de forêt, ce nombre est passé à cent soixante patients.

Plus surprenant encore, selon Arianne Shadi Kourosh, des patients qui n’avaient jamais eu de problèmes de peau auparavant signalaient soudain des irritations. À San Francisco, Maria Wei et son équipe ont observé la même chose en 2018. Ils ont donc étudié les recherches en ligne dans la région avant, pendant et après l’incendie Camp Fire, et constaté une nette augmentation des recherches sur les démangeaisons, en corrélation avec le pic de consultations dermatologiques.

Arianne Shadi Kourosh explique que lorsqu’elle a émis des recommandations publiques pour rester en intérieur et utiliser un purificateur d’air lors des incendies de Los Angeles en début d’année, elle a pensé à beaucoup de ses patients qui ne pouvaient pas se permettre ces mesures préventives ou y accéder.

« Ils peuvent ne pas avoir les moyens, explique-t-elle. Leur job peut nécessiter de travailler en extérieur ; ils n’ont peut-être pas le luxe de [rester à l’intérieur]. »

Selon un article pré-publié plus tôt cette année analysant quarante études récentes sur les effets du climat et sur la santé de la peau, les personnes n’ayant pas accès à des systèmes de filtration intérieurs sont plus susceptibles de voir leurs affections cutanées aggravées et de voir des allergies déclenchées par l'exposition à la fumée.

Mais une exposition répétée à la fumée peut aussi provoquer des dégâts cutanés sur le long terme. L’équipe de recherche de Maria Wei, à l’Université de Californie à San Francisco, est en train d’analyser des études du monde entier sur le cancer de la peau chez les pompiers et bien que l’analyse ne soit pas encore complète, la chercheuse estime que le risque de cancer de la peau est deux à trois fois plus élevé chez les pompiers par rapport au reste de la population.

CONSEIL : Pensez aux antioxydants, à l’écran solaire et à la crème hydratante. Pour un rituel de soins prenant en compte la pollution de l’air, Arianne Shadi Kourosh recommande de débuter la journée avec un sérum comprenant des antioxydants, puis de poursuivre avec une crème hydratante contenant des céramides, un écran solaire à base de minéraux.

Dans certaines crèmes solaires, des minéraux tels que l’oxyde de zinc, le dioxyde de titane et l’oxyde de fer ne font pas que protéger contre la lumière du soleil, mais fournissent également un bouclier contre la pollution, explique-t-elle.

Les algues et les feuilles de thé vert sont à la mode dans le domaine des soins de beautée antipollution en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Des produits contenant de la vitamine C peuvent aussi aider à prévenir la dégradation du collagène que peut causer la pollution de l’air et des études ont montré que certains extraits de plantes, comme le ginseng, le camélia ou les algues brunes, protègent effectivement contre le stress oxydatif.

Quant au rituel du soir, la chercheuse suggère d’utiliser un lait démaquillant pour éliminer les particules polluantes de la peau, suivi d’un hydratant à base de céramides afin de restaurer la barrière cutanée, qui peut avoir été altérée durant la journée.

Le débat reste ouvert pour savoir si l’utilisation d’hydratants fournit une barrière supplémentaire contre les polluants ou si cela piège ces derniers sur la peau, prévient Maria Wei ; les dermatologues indiquent que cette question nécessite de plus amples recherches pour être tranchée.

L’AVENIR DES SOINS DE LA PEAU FACE AU CLIMAT

La santé intestinale est liée à la santé de la peau et selon Eva R. Parker, les traitements probiotiques pour traiter des maladies de peau gagnent en popularité, bien que les recherches soient encore balbutiantes sur le lien exact et l’efficacité des probiotiques contre les dégâts causés par la pollution de l’air.

Selon les dermatologues, la clé pour protéger la peau est de surveiller la qualité de l’air et de prévenir les dégâts cutanés lorsque celle-ci est mauvaise. Gardez les fenêtres fermées et portez un masque et des vêtements protecteurs si vous sortez.

« Il est crucial d’apprendre à s’adapter à ces changements environnementaux », explique Eva R. Parker.

Mais ces solutions ne sont pas accessibles à tout un chacun. Les affections cutanées inflammatoires sont courantes au sein des populations marginalisées qui sont susceptibles de ne pas avoir accès à la climatisation ou bien qui travaillent en extérieur toute la journée, la chaleur extrême créant un environnement propice à la prolifération bactérienne qui compromet les défenses naturelles de la peau.

Les dermatologues recommandent également de rester prudents face aux promesses de certains produits qui prétendent protéger la peau face au climat. Les spécialistes recommandent de vérifier si vos marques de soins de la peau préférées ont mené des essais cliniques pour s’assurer que les bénéfices annoncés sont réellement étayés par des preuves scientifiques.