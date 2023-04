Pourquoi cligne-t-on des yeux ?

En lisant cette phrase, vous avez cligné des yeux au moins une fois. Nous clignons des yeux quinze à vingt fois par minute, un battement presque inconscient de la paupière supérieure qui nous permet de protéger nos yeux et de les garder propres et humides. Il s'agit d'un réflexe partagé par presque tous les tétrapodes, vertébrés terrestres à quatre membres, et presque totalement absent chez les animaux aquatiques comme les poissons, leurs ancêtres.

Une équipe de biologistes évolutionnistes s’est demandé comment et pourquoi le clignement des yeux s'était développé. Les poissons ayant commencé à ramper sur la terre ferme il y a près de 400 millions d'années, il est impossible d'étudier le processus en action. De plus, les yeux, les muscles et autres parties spongieuses ne sont pas conservées dans les fossiles.

Les chercheurs se sont donc tournés vers les Oxudercinae, une sous-famille de poissons amphibies vivant dans les vasières d'Afrique et d'Asie qui a évolué en clignant des yeux, indépendamment des tétrapodes.