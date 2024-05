Pourquoi nomme-t-on les vitamines avec des lettres ?

Combattre un rhume à l’aide de vitamine C ? Manger des carottes, riches en vitamine A, pour stimuler la vision ? Ou consommer des poissons gras et s'exposer à la lumière du soleil pour faire le plein de vitamine D, qui participe à la bonne santé du tissu osseux ? Nous savons tous que les vitamines sont cruciales pour notre santé, mais comment les a-t-on nommées et quand ont-elles été découvertes en premier lieu ?

AVANT LES VITAMINES

Bien que l'Homme ait toujours compris qu'il existait un lien entre l'alimentation et la santé, il fallut des milliers d'années pour que les recherches modernes sur la nutrition, soutenues par les progrès de la chimie, de la physique et de la biologie, voient le jour. Les premières expériences sur la nutrition portaient essentiellement sur l'azote, découvert pour la première fois en 1772. Les scientifiques se demandaient alors si sa présence ou son absence dans les aliments pouvait avoir un effet chez les animaux et les humains.

Puis, en 1838, le chimiste néerlandais Gerardus Johannis Mulder révéla l’existence d’un composé qu’il appela protéine et qui, selon lui, jouait un « rôle principal » dans l’alimentation. Pendant des décennies, écrit l’historien Kenneth Carpenter, les protéines ont été considérées comme le « véritable nutriment » pour la santé humaine, en dépit des connaissances émergentes selon lesquelles les fruits, les légumes et le lait soulageaient les affections telles que le scorbut et le rachitisme. Alors que ces afflictions étaient courantes chez les personnes ne mangeant pas à leur faim, les chercheurs continuaient d’accuser d’autres facteurs, notamment les infections, la nourriture avariée et même l’air marin.

LES CARENCES ALIMENTAIRES

Les marins qui effectuaient de longs voyages souffraient depuis longtemps d’une autre maladie : le béribéri, qui peut entraîner une insuffisance cardiaque et une perte de sensibilité dans les jambes et les pieds.

Le médecin de la marine japonaise Kanehiro Takaki exposa une théorie primordiale : dans les années 1880, il remarqua que les pauvres étaient plus susceptibles que les riches de développer cette maladie. Il soupçonna alors que le manque de protéines dans leur régime alimentaire pouvait jouer un rôle.

Le médecin militaire néerlandais Christian Eijkman développa sa propre théorie sur le béribéri après avoir mené des expériences sur des poulets. Les oiseaux qui mangeaient le riz blanc courant sur les navires de la marine japonaise présentaient des symptômes similaires. En revanche, les volailles qui mangeaient du riz brun fourni par un cuisinier qui refusait de « donner du riz militaire aux poulets civils » restaient en bonne santé.